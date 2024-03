La casa smart di Google Nest al prezzo più basso di sempre

La casa smart di Google (al netto di qualche piccolo difetto) è sicuramente una delle più apprezzate, sicuramente per la sua integrazione con tutti i servizi e le app dell'azienda. I prodotti di Google però non sono spesso scontati e le offerte che si trovano sul Google Store spesso sono solo di pochi euro.

Oggi, grazie alla settimana delle Offerte di Primavera di Amazon, anche la famiglia di prodotti Google Nest è finalmente scontata. E per davvero. Parliamo delle telecamere di sicurezza Nest, del termostato Nest e del rilevatore di fumo. Purtroppo gli assistenti vocali, probabilmente per evitare la concorrenza diretta con Alexa, non sono in vendita su Amazon.

Nest Cam è disponibile sia in versione cablata che wireless e in entrambi i casi dovrete attivare un coupon da 10€ su Amazon per ottenere così il prezzo più basso di sempre, che vedete nei box qui sotto.