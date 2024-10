Una lampadina smart Philips quasi regalata su Amazon: la pagate solo 0,99€ se siete fortunati

Offerta esclusiva da prendere al volo, se siete tra i fortunati a poterla sfruttare. Su Amazon Italia potete acquistare una lampadina smart Philips Hue White a soli 0,99€, attivando l'apposita opzione sulla pagina del prodotto. Il problema è solo uno: la promozione è valida solo per gli utenti selezionati, e a quanto pare sono pochissimi. In questo articolo vi spieghiamo come fare a verificare se sia valida anche per voi e, nel caso, come procedere all'acquisto. Prima però vi ricordiamo che cliccando su questo link potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Philips Hue White a 0,99€

La promozione a meno di 1€ per la lampadina Philips Hue White non è una sorpresa, anzi: nel corso degli anni è stata riproposta più volte su Amazon, sempre con moltissime limitazioni. Dunque potete essere sicuri che non si tratti né di uno scherzo né di una truffa, è una promozione vera in tutto e per tutto. Il modello in questione è la Philips Hue White con attacco E27 e luce bianca calda (2700K). Consuma solo 9 W, produce una luminosità fino a 806 lumen ed è dimmerabile. Le funzionalità smart si controllano sia via Bluetooth che tramite hub Philips Hue Bridge (da acquistare separatamente). Potete usare l'app Philips o gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri per integrarla nel vostro ambiente domotico. Per verificare se l'offerta sia valida anche per voi, basta andare sulla pagina del prodotto su Amazon e cercare il pulsante "Applica" come quello nell'immagine in basso. Se lo trovate, vuol dire che siete stati fortunati e potete sfruttare lo sconto! La promo si attiva anche inserendo il seguente codice sconto al momento del pagamento. ALEXAHUE

Lo sconto totale è molto conveniente, visto che al momento il prezzo è di 16,99€ senza promozione. Se siete tra i clienti selezionati per lo sconto a 0,99€, v'invitiamo a sfruttarlo senza dubbi: il costo è talmente basso che vale comunque la pena. Attenzione perché la promozione sarà valida solo fino alle ore 17:00 del 27 ottobre 2024 e lo sconto è applicabile solo una volta per cliente. Dunque, potete acquistare una sola lampadina a 0,99€, poi le altre costeranno come da prezzo di listino. A seguire trovate il box per andare sulla pagina del prodotto e leggere tutte le informazioni sulla promozione.

