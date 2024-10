LEGO non aspetta il Prime Day: ci sono già una valanga di set in sconto su Amazon, ecco i migliori

LEGO ha scelto di non aspettare il Prime Day! Come forse saprete, l'8 e il 9 ottobre 2024 si terrà la nuova Festa delle Offerte Prime, una sorta di Prime Day autunnale di due giorni con offerte, promozioni e coupon per gli abbonati al servizio di Amazon.

Domani molto probabilmente il marchio di mattoncini danesi proporrà tanti sconti, come ogni volta che ci sono occasioni come questa. Stavolta però ha deciso di anticipare la promo Amazon scontando buona parte del suo catalogo.

Con un giorno di anticipo trovate quindi fiori LEGO, set Icons da collezione, Technic, modelli Star Wars ed Harry Potter, e tanto altro in sconto. E il bello è che in alcuni casi si tratta anche dei migliori prezzi di sempre!

Offerte LEGO in anticipo su Amazon