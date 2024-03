LEGO Castello e parco di Hogwarts cala al minimo storico su Amazon: 4 buoni motivi per farlo vostro al volo

Oggi su Amazon potete comprarlo al minimo storico : 118,99€ , con un taglio di prezzo quindi del 30% rispetto a quello di listino . Come accennato, si tratta del prezzo più basso di sempre. Anche dando uno sguardo ai tracker di prezzo su Amazon, solitamente si aggira sempre intorno ai 160€, e non si era mai visto scendere così tanto.

È grande, ma non così grande

Si tratta di un diorama composto da ben 2.660 pezzi. Una costruzione abbastanza lunga e impegnativa quindi, ma le dimensioni finali sono pensate per non risultare esagerate e per essere quindi esposto come soprammobile da tante persone senza grosse difficoltà. Una volta assemblato, il diorama del castello di Hogwarts ha una base di 35 x 25 centimetri e un'altezza di 21 centimetri. Niente di mostruoso quindi, ci sono set ben più enormi e difficoltosi da esporre!