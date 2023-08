Shhh, LEGO non vorrebbe che lo sapeste, ma i nuovi set usciti ad agosto sono già in sconto su Amazon!

Non chiedeteci il perché, ma per qualche motivo un sacco di set LEGO usciti sul mercato da pochissimi giorni (quasi tutti il 1° agosto 2023) sono disponibili a prezzo scontato su Amazon Italia.

Scendiamo un po' di prezzo e di dimensioni. Ad agosto in catalogo sono arrivati due set per gli amanti del Giappone: il Castello di Himeji e il Giardino Tranquillo .

Siete fan Marvel? Ad agosto è sbucato un set diorama che rappresenta la Battaglia Finale di Spider-Man , e su Amazon è già scontato di circa 15€ rispetto al suo prezzo di listino! Non solo, c'è anche il quadro LEGO Art The Amazing Spider-Man , il cui prezzo di listino ammonterebbe a 199,99€. Su Amazon invece già potete recuperarlo a 186€. Persino LEGO Scudo di Captain America , uscito sempre il 1° agosto a 209,99€, risulta scontato a 187€.

In ogni caso, i set DREAMZzz sono già disponibili su Amazon, e indovinate un po'? Sono già in sconto!

Come forse saprete, ad agosto ha fatto il suo debutto la nuovissima linea LEGO DREAMZzz , composta non solo da dieci nuovi set ma anche da due stagioni di una serie animata.

In questi giorni sul LEGO Store sono arrivati anche i nuovi set dedicati a Sonic , e sì, anche questi sono già sbarcati su Amazon e sono già in sconto. Trovate a prezzo ridotto persino il primo set LEGO Ideas Sonic.

Dulcis in fundo, se anche voi volete esclamare "L'hai fatto. Brutto figlio di pu..." tutte le volte che lo vedete esposto, c'è in sconto anche il set Jurassic Park La Scoperta del Brachiosauro. Non è di agosto, ma non ho resistito alla tentazione di segnalarvelo.