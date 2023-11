Migliori Accessori Meta Quest 3 / 2: cinturini, power bank, custodie e cavi

Che abbiate acquistato un Meta Quest 3 o un Meta Quest 2 (magari proprio durante il Black Friday) non ha importanza: il visore di Facebook in qualsiasi versione va protetto e coccolato per evitare che si rovini. Ecco perché entrano in gioco gli accessori, non solo per custodirlo per benino, ma anche per esprimere le proprie potenzialità come si deve.

Nel dettaglio, il mercato trabocca di chicche per Meta Quest, dai cavi di ricarica e per sfruttare la funzionalità AirLink per lo streaming diretto da PC, fino ai cinturini più comodi o con power bank, per poi passare anche alle ovvie custodie e alle maschere in silicone lavabili, studiate per chi si allena in VR.