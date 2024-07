Le migliori alternative a Dyson in offerta Prime Day: scope elettriche, asciugacapelli, depuratori equivalenti a prezzi inferiori

Il Prime Day estivo è quasi agli sgoccioli. Alla mezzanotte del 17 luglio scadono le offerte dedicate agli abbonati a Prime, e ci sono comunque ancora decine di migliaia di prodotti in sconto di cui approfittare. Abbiamo già selezionato tanti prodotti suddivisi per categoria nei nostri approfondimenti. In questo nello specifico ho selezionato a mano alcune delle migliori alternative ai prodotti di casa Dyson. Senza nulla togliere ai dispositivi del marchio britannico, c'è chi vuole spendere meno e avere comunque a disposizione tanta qualità e funzionalità al top. Di seguito trovate alternative nel campo delle scope elettriche (e delle lavapavimenti), degli asciugacapelli e dei purificatori. Se poi siete a caccia di altri dispositivi legati al mondo della tecnologia (e dell'intrattenimento), seguendo il prossimo link trovate tutte le migliori offerte Prime Day suddivise per categoria, e non lasciatevi sfuggire la nostra selezione delle TOP 10 offerte Prime Day, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. OFFERTE AMAZON PRIME DAY

Scope elettriche alternative alle Dyson

Dyson è diventato da tempo sinonimo di aspirapolvere. Il mercato però offre tante alternative, spesso in grado di soddisfare maggiormente alcuni utenti che vorrebbero di più a prezzi inferiori. Ecco 3 scope elettriche alternative.

Dreame Z30 Vi fa gola la gen5detect di Dyson? E se vi dicessimo che Dreame ha appena sfornato una scopa elettrica più potente (310 AW vs 280 del Dyson), con un filtro migliore (HEPA 14 vs HEPA 13 del Dyson), più leggera, con più autonomia e una valanga di accessori in confezione? Per gli scettici, qui trovate la nostra recensione. Per il Prime Day la scopa elettrica in questione, la Dreame Z30, cala sotto la soglia psicologica dei 500€, quasi 300€ meno rispetto alla gen5detect.

Samsung BESPOKE Jet Plus Non è potente quanto una gen5detect, ma eguaglia altri modelli precedenti di casa Dyson. Noi di recente abbiamo provato la variante Jet AI, ma questa gli si avvicina molto. Il grosso vantaggio offerto da questa scopa Samsung, oltre al prezzo ridotto rispetto ai Dyson top di gamma, è l'offrire anche una base di svuotamento dove conferire lo sporco senza entrarci a contatto, e tantissimi accessori. Fra questo c'è anche quello per lavare i pavimenti, oltre alla testa flessibile, la spazzola motorizzata per tessuti e tanto altro.

Tineco PURE ONE Station Pet Mettiamo un attimo da parte la potenza di aspirazione e parliamo di esperienza di pulizia a 360°. Tineco PURE ONE Station Pet è una delle scope elettriche più leggere e maneggevoli della categoria. La spazzola principale vanta un'ottima testina LED (anche se c'è di meglio in quanto a illuminazione), e tra gli accessori aggiuntivi ha anche una mini spazzola motorizzata per divani, letti e tappeti e una lancia per spolverare e raggiungere le fessure. La vera protagonista però è la stazione di svuotamento. Oltre a caricare la scopa, svuota in autonomia lo sporco in un serbatoio che raccoglie 2 mesi di pulizia. Il serbatoio poi si stacca e può essere svuotato per poi ripartire.

Alternative al Dyson Submarine

Avete presente il Dyson V15s Detect Submarine? Ecco, l'accessorio per lavare il pavimento è forse la cosa che ci ha convinto meno del prodotto. Esiste quindi qualcosa di ibrido che sia migliore spendendo meno? Sì. Anzi, a dirla tutta i due dispositivi che vi suggeriamo qui di seguito non sono ibridi come la Submarine di Dyson. Sono lavapavimenti a cui è possibile estrarre il motore per collegarlo a un tubo con spazzola per pavimenti o tessili. Dispositivi del tutto diversi quindi, ma che funzionano meglio nell'ambito del lavaggio del pavimento, offrendo al contempo anche una soluzione più dinamica per aspirare e spolverare. Se volete spendere poco c'è la H12 Dual di Dreame a 379€:

Se avete più budget, ma volete comunque risparmiare rispetto al Dyson Submarine, c'è la Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 con tanti accessori inclusi, abbastanza da permettervi di pulire e lavare tutta la casa e i suoi mobili. Occhio ad applicare il coupon in fase di checkout.

Asciugacapelli alternativi a Dyson

Non solo Dyson Supersonic: ci sono diversi prodotti del marchio dedicati alla cura dei capelli che sono entrati nell'immaginario collettivo. Anche qui però a ben guardare ci sono tante valide alternative. Eccone alcune!

dreame Pocket Perché scegliere fra phone e styler quando si può avere entrambi? E magari anche spendendo un quinto rispetto a quanto richiesto da Dyson! In tal caso date un'occhiata a Dreame Pocket. Sembra un phon da viaggio pieghevole, ma è molto di più. È potente (70 m/s, motore a 110.000 giri/min), sufficientemente silenzioso, leggero e la cosa bella è che si trasforma! All'occorrenza potete inserire la testina per trasformarlo in styler, e c'è anche la bocchetta arricciacapelli.

JIMMY F8 È uno degli asciugacapelli supersonici di cui vi abbiamo parlato non troppo tempo fa su queste pagine (recensione qui). Anche a confronto con il Dyson Supersonic (e, a livello di scheda tecnica, anche con il recente Nural) non si fa mancare quasi nulla: motore a 110.000 giri/min con potente flusso primario, ioni negativi e ioni d'acqua, peso ridotto, interfaccia con schermo LED, 3 velocità, 3 temperature e 4 modi d'uso, chip per il controllo del calore. In confezione include anche il diffusore magnetico. Il Dyson offre più accessori, ma questo lo pagate 300€ meno.

ghd Platinum+ Styler Ok sì, la piastra Dyson è molto carina, e ultimamente è uscita anche la Airstrait che asciuga pure. I dispositivi ibridi però sono sempre un po' inferiori rispetto a quelli dedicati. Volete farvi una bella piastra? Ecco, ghd Platinum+ Styler vi cambierà la vita. No davvero. Non si tratta solo di velocità di utilizzo o di risultato immediato. Gli effetti sulla salute dei capelli li vedrete anche sul lungo periodo. Lo dico per esperienza personale. O meglio, non proprio mia personale (sono praticamente calvo), ma di chi la usa in famiglia.

Purificatori d'aria alternativi a quelli Dyson

Dyson si è ritagliata la sua fetta di utenza anche nel campo dei purificatori. C'è da dire che quelli del brand vanno anche da ventilatore, e non è banalissimo trovare delle vere e proprie alternative. Se a voi però interessa prevalentemente la pulizia dell'aria, ci sono modelli di marchi buoni che costano cifre più contenute. Vediamoli insieme!

LEVOIT Core400S I purificatori LEVOIT sono molto venduti e apprezzati in Italia. Ci sono tanti modelli, fra cui anche il recente Core300S di cui vi abbiamo parlato qui. Il 400S, a detta della stessa LEVOIT, è in assoluto il più venduto in Italia, e non è difficile capire il perché. Silenzioso, tante modalità di utilizzo (compresa quella notturna), filtro HEPA super efficace, compatibilità con Google Assistant e Alexa e quindi anche con i comandi vocali.

Philips Purificatore d'Aria Serie 800i Un po' più piccolo del LEVOIT, ma è più recente e non si fa mancare tante funzionalità smart. Il purificatore di Philips è pensato per stanze massimo di 50 metri quadri (quindi stanze belle grandi), e con il suo filtro HEPA e a carbone attivo rimuove fino all 99,5% di virus e aerosol dall'aria.

VITESY NATEDE BASIC Ok, questo è un tipo di prodotto completamente diverso da quello che vi aspettate. Natade è un purificatore d'aria che sfrutta piante da interni per "aumentare esponenzialmente il potere delle fitodepurazione delle piante". A differenza degli altri non usa costosi filtri HEPA da cambiare: si basa sulla fotocatalisi e la fitodepurazione. Sono tanti termini, e prima di comprarla vi consigliamo di studiare un po' sia il funzionamento della Natade, sia i termini citati. È appunto una soluzione alternativa che ha il suo perché ed è decisamente più "bio" delle altre.

