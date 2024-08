Realme GT 6T, Amazfit Active e iRobot Roomba J7 nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 1 agosto

Oggi 1 agosto tra le migliori offerte del giorno troverete Realme GT 6T 5G seguito da uno smartphone economico di TCL. Siete in cerca di uno smartwatch che vi supporti durante i vostri allenamenti? Buone notizie, perché Amazfit Active è in sconto. In offerta anche Samsung Smart Monitor M5 Flat da 32''. Passiamo agli elettrodomestici: Dreame H12 Dual, Dreame D10 Plus Gen 2, iRobot Roomba J7 e COSORI friggitrice ad aria sono tutti ad un buon prezzo. All'appello non manca un TV da 75" 4K marchiato TCL. Tra gli accessori abbiamo anche una performante bilancia pesapersone Bluetooth in grado di misurare peso corporeo, BMI, massa grassa, muscolare e ossea, più JBL GO 4 speaker Bluetooth portatile. Vi ricordiamo a seguire il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete un po' di tutto. In cima alla lista Samsung Galaxy Z Flip4, uno smartphone pieghevole bello e performante. In sconto anche Apple Watch Series 9 e Samsung Galaxy Tab A9. Passiamo ai monitor: in offerta Samsung ViewFinity S7 e Samsung CR50 curvo. Tra gli accessori abbiamo auricolari Anker e mouse UGREEN. Per la vostra casa due scope elettriche lavapavimenti Dreame, un robot e una friggitrice ad aria Cecotec. Per il vostro soggiorno un TV TCL di 50" Mini LED.

