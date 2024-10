OPPO A40, Galaxy Watch7 e Asus Vivobook OLED nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Questa notte si è chiuso ufficialmente il Prime Day d'autunno . Oggi 10 ottobre 2024 riprendiamo con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Tra le offerte del giorno troverete sicuramente smartphone e smartwatch, TV QLED e Mini LED 4K, portatili gaming e non, monitor (anche Smart), stampanti multifunzione, scope elettriche e robot aspirapolvere super scontati, friggitrici ad aria per la vostra cucina, più altri accessori tech come ripetitori Wi-Fi. Vi invitiamo a proseguire, spulciare l'elenco prodotti e scegliere la vostra offerta tech del giorno.

Nuove Offerte - 10 ottobre

Oggi 10 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto. In cima all'elenco come punte di diamante del paragrafo troverete due smartphone e un iPad: Galaxy A35, OPPO A40 e iPad Pro 11".

Siete in cerca di un nuovo smartwatch? Bene, perché oggi Samsung Galaxy Fit3 e Galaxy Watch7 sono in sconto. Qualora la vostra ricerca fosse su un nuovo portatile, vi suggeriamo Asus Vivobook 15 OLED perfetto per studio e lavoro, più ASUS TUF F15 progettato per il gaming.

Presenti all'appello anche i nuovi Samsung Odyssey G3 e Samsung Smart Monitor M5. Passiamo agli accessori tech: oggi 10 ottobre troverete in sconto una stampante multifunzione di Epson, più un ripetitore Wi-Fi di TP-Link.

Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa: ECOVACS T30S PRO è in vendita a soli 799€, il robot aspirapolvere LEFANT M210PG (con telecomando) è scontato del 60%, mentre la friggitrice ad aria Moulinex Dual Easy Fry con doppio cestello è in offerta a 129€.

Per il vostro soggiorno e per la vostra cucina non mancano due TV TCL QLED e Mini LED 4K. Non vi resta altro da fare che proseguire con l'elenco prodotti e scegliere la vostra offerta.