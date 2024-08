Realme 12+, TicWatch Pro 5 Enduro e Samsung OLED TV nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 13 agosto

Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete Realme 12+ seguito da due smartwatch Amazfit Cheetah Square e TicWatch Pro 5 Enduro. Siete in cerca di un portatile semplice e compatto? Bene, perché è in sconto anche HP Chromebook. Per il vostro soggiorno o cucina ci sono due TV da 55" OLED e QLED di Samsung e Toshiba. In offerta anche un monitor gaming economico e performante di KOORUI e uno smart monitor Full HD da 27" marchiato LG. Per la vostra casa una scopa elettrica senza fili di Philips, Roborock Qrevo S robot aspirapolvere e lavapavimenti, più Innsky friggitrice ad aria. Tra gli accessori non manca KODAK Dock Era una stampante fotografica istantanea. Per il resto dei prodotti vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete due prodotti Apple popolarissimi come AirPods (terza generazione) e iPad Pro 11" (M4), più il bundle Huawei Nova 12i + FreeBuds SE 2 seguito dal nuovo Honor Pad 9. Novità e sconti anche per gli smartwatch con Samsung Galaxy Watch7 e Amazfit Active Edge. Siete in cerca di un buon portatile dal prezzo conveniente? Bene, perché Asus Vivobook 15 OLED è in offerta! Per il vostro soggiorno un TV 4K TCL da 65", per la vostra cucina un'economica friggitrice ad aria di Moulinex e per la vostra casa in generale Dreame Z10 Station aspirapolvere e LEFANT robot pulizia. In fondo alla lista un'etichettatrice e una scheda video in sconto. Proseguite con l'elenco e valutate le varie offerte.

