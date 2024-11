POCO C75, AirPods 4 e GoPro HERO 12 nelle migliori offerte di oggi

È sempre un buongiorno quando ad augurarvelo sono le migliori offerte tech Amazon Italia. Tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone (anche top di gamma pieghevoli), smartwatch, AirPods, monitor gaming, giochi PS5, robot pulizia, aspirapolvere e lavapavimenti, droni DJI, friggitrici ad aria, TV 4K, schede video, soundbar, più qualche accessorio tech come mouse, action cam (anche GoPro HERO) e power bank. Qualora i prodotti presenti nel paragrafo dedicato alle offerte del giorno non dovessero bastarvi, vi segnaliamo quello delle "Offerte ancora attive" (dove troverete altri smartphone, auricolari con cancellazione del rumore, smartwatch, accessori ed elettrodomestici) e quello delle "Offerte TV Samsung" con modelli QLED e Crystal UHD 4K (occhio alle Smart TV e ai modelli da parete). Non vi resta altro da fare che scegliere l'offerta su misura per voi. Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere. Volantino Expert fino al 13 novembre



Volantino MediaWorld fino al 20 novembre

Nuove Offerte - 13 novembre

Oggi 13 novembre tra le migliori offerte del giorno troverete il top di gamma HONOR Magic V3 con al fianco i nuovi Motorola Edge 50 e Poco C75. Audiofili amanti dell'universo Apple per voi in sconto AirPods 4. In offerta anche il robusto smartwatch Amazfit T-Rex 3. Per le vostre postazioni di gioco due monitor MSI da 180 Hz. Passiamo agli elettrodomestici: oggi in saldo Tineco iFloor 3 Breeze Plus, Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2, Lefant M310 e Cecofry Panoramic da 9L. Amanti degli sport estremi e delle escursioni, vi segnaliamo Insta360 X3 Creator Kit e GoPro HERO12 Black Creator Edition. Per gli appassionati di volo e riprese dall'altro c'è DJI Mini 3 ad un prezzo conveniente. Tra gli accessori abbiamo anche due mouse Logitech e un power bank magnetico Anker. Siete in cerca di un buon TV per il vostro salotto? In elenco due modelli TCL 4K. Ultimi, ma non per importanza, una scheda video e una soundbar Samsung. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e con quello dedicato alle "Offerte TV Samsung".

Offerte TV Samsung

Siete in cerca di un nuovo TV per il vostro salotto, cucine o camera da letto, e lo volete necessariamente Samsung? Bene, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto una serie di modelli QLED e Crystal UHD 4K dell'azienda. In elenco trovate anche un modello da parete (Samsung Lifestyle TV). Non vi resta altro da fare che scegliere il TV giusto per voi.

Offerte ancora attive

In cima all'elenco delle offerte del giorno troverete Apple iPad 10 con al fianco HUAWEI MatePad Pro. A seguire ci sono dei ribassi speciali sugli smartphone, in particolare su Google Pixel 8 Proe e Redmi Note 13. Amanti del volo e delle riprese, per voi c'è DJI Mini 4K in sconto. Passiamo agli elettrodomestici: Cecotec Cecofry, EUREKA NERE10s robot aspirapolvere e Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry aspirapolvere sono tutti in sconto. Siete in cerca di un TV per il vostro soggiorno? Bene, vi segnaliamo il modello Samsung OLED 4K presente in elenco. Per le vostre postazioni di gioco abbiamo un piccolo mouse Trust Ozaa, più due monitor Dell e Alienware. All'appello non manca un power bank magnetico marchiato UGREEN, un altoparlante wireless Bluetooth e una bicicletta elettrica. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

