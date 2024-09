Moto G24, iPad Air M2 e TicWatch Pro 5 Enduro Slate nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 13 settembre

Oggi 13 settembre tra le offerte del giorno troverete tutto ciò che serve a rendere la vostra quotidianità più tech! In cima all'elenco, iPhone 15 Pro Max va a braccetto con un economico Motorola G24 e con un performante iPad Air M2. Tra gli accessori in sconto abbiamo lo smartwatch TicWatch Pro 5 Enduro Slate con un coupon di 126€. Per la vostra casa ci sono tanti piccoli elettrodomestici a buon prezzo: due robot pulizia iRobot Roomba Combo j5 e Rowenta X-PLORER Serie 220+, una scopa elettrica Ultenic, più due friggitrici ad aria Aigostar Zane e Tower con doppio cestello. Tra i monitor in sconto abbiamo un modello gaming marchiato Philips e uno Smart monitor LG. Tra gli accessori gaming abbiamo invece Logitech G502 X e la console portatile Lenovo Legion Go. All'appello non manca una Smart TV QLED 4K di METZ. Vi invitiamo a dare uno sguardo alle categorie dedicate alle "Offerte smartphone TCL" e alle "Offerta ancora attive" dove vi aspettano altri prodotti.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete PS5 Slim, che cala di prezzo e torna ad una cifra più appetibile rispetto all'importo di listino. Per quanto riguarda le offerte smartphone, oltre a OPPO A79 e Huawei Pura 70, a seguire troverete un paragrafo dedicato interamente a vari modelli TCL. Ancora in sconto vari dispositivi Logitech: Logitech MX Master 3S, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED e Logitech G535 Lightspeed. Siete in cerca di un buon portatile? Bene, perché Lenovo Yoga Slim 7 è venduto a un buon prezzo! Se invece la vostra ricerca fosse improntata su un nuovo TV, vi segnaliamo i due modelli Samsung presenti in elenco. Tra gli accessori (gaming e non) abbiamo Skullcandy EcoBuds auricolari wireless, più EasySMX M10 controller da gioco mobile. Per la vostra casa non mancano due robot pulizia Lefant (in vendita con un coupon 50%) e iRobot Roomba.

Offerte smartphone TCL

Siete in cerca di uno smartphone economico o che complessivamente non costi molto ma che fornisca tutto il necessario per un buon utilizzo quotidiano? Bene, tra questi modelli TCL potrebbe esserci quello giusto per voi! Vi invitiamo a spulciare l'elenco prodotti.

