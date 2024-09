Honor 200, Galaxy Book4 Pro e PS Portal nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Iniziamo la settimana con le migliori offerte tech Amazon Italia ! A seguire una valanga di prodotti pronti a soddisfarvi con i loro prezzi convenienti. Tra le offerte del giorno troverete smartphone, smartwatch, TV 4K e 8K, portatili per studio e lavoro, monitor gaming, mouse e tastiere, cuffie da gioco e auricolari, controller mobile per Android e iPhone, robot pulizia, scope elettriche e lavapavimenti, friggitrici ad aria, più altri accessori come stampanti termiche, spazzolini elettrici Oral-B per la vostra igiene orale e webcam. Oltre alle " Nuove Offerte 16 settembre " troverete altri prodotti nelle categorie " Preordini iPhone 16 " (con iPhone 16, 16 Plus e 16 Pro) e " Preordini Apple Watch Series 10 " (in diverse taglie e colorazioni). Proseguite e scegliete la vostra offerta tech di oggi .

Preordini iPhone 16

Preordini Apple Watch Series 10

In preordine anche Apple Watch Series 10 GPS con cassa da 42 e 46 mm, cinturino sport e sport loop (in taglia S/M o M/L). Disponibile in diverse colorazioni. Ricordiamo la disponibilità nei negozi dal 20 settembre . Di seguito i link all'acquisto!

Nuove Offerte - 16 settembre

Tra le migliori offerte di oggi 16 settembre troverete un po' di tutto aspettarvi! In cima all'elenco Honor 200 affiancato da due TV (un Samsung 8K e un TCL 4K), due portatili (spicca Samsung Galaxy Book4 Pro) e un monitor gaming Philips Evnia. Siete in cerca di uno smartwatch comodo e performante per le vostre sessioni di allenamento? Amazfit Active è in offerta! Passiamo agli accessori gaming in saldo: Logitech G G309 LIGHTSPEED mouse, Corsair K70 PRO RGB tastiera e CORSAIR HS65 cuffie wireless.

Per la vostra casa non mancano un robot pulizia ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care, più due scope elettriche Ultenic U10 Ultra e Dreame H12S. Tra gli elettrodomestici in offerta troverete anche una friggitrice ad aria Electrolux. Presenti all'appello anche uno spazzolino Oral-B per la vostra igiene orale, una stampante termica e una paio di auricolari Bluetooth Soundcore. Soffermatevi anche sulle categorie in cima dedicate ai nuovi dispositivi Apple.