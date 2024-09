Realme 12, Galaxy Watch7 e OPPO Enco Air3 nelle migliori offerte di oggi

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere le offerte Amazon di oggi! Vi segnaliamo subito le due categorie dedicate "Preordini iPhone 16" (con iPhone 16, 16 Plus e 16 Pro) e "Preordini Apple Watch Series 10" (in diverse taglie e colorazioni). Inoltre, oggi 17 settembre 2024 tra le migliori offerte Amazon Italia troverete novità smartphone e smartwatch, portatili di qualità perfetti per studio e lavoro, monitor gaming, cuffie da gioco e auricolari, robot aspirapolvere e lavapavimenti, scope elettriche senza filo, più qualche accessorio. Qualora i prodotti presenti nel paragrafo "Nuove Offerte 17 settembre" non dovessero bastarvi, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle categorie dedicate alle "Offerte Logitech" e alle "Offerte ancora attive" dove troverete altri prodotti a sorprendervi con i loro prezzi. Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere. Volantino Expert fino al 18 settembre

Volantini Euronics fino al 25 settembre

Volantino Xiaomi Store fino al 30 settembre

Volantini Trony fino al 26 settembre A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale. Canale Telegram Offerte

Preordini iPhone 16

Dopo quattro giorni dall'annuncio, si inizia con i preordini dei nuovi iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus e 16 Pro possono finalmente essere prenotati, con spedizioni e disponibilità nei negozi dal 20 settembre. Ecco i link all'acquisto!

Preordini Apple Watch Series 10

In preordine anche Apple Watch Series 10 GPS con cassa da 42 e 46 mm, cinturino sport e sport loop (in taglia S/M o M/L). Disponibile in diverse colorazioni. Ricordiamo la disponibilità nei negozi dal 20 settembre. Di seguito i link all'acquisto!

Nuove Offerte - 17 settembre

Oggi 17 settembre 2024 tante offerte tech interessanti. Primo in classifica il nuovo Realme 12. In sconto anche MacBook Air M2, Apple Watch Series 9 (blu) e Samsung Galaxy Watch 7 (nella bellissima colorazione verde). Venduti a un prezzo conveniente anche gli auricolari OPPO Enco Air3. Siete in cerca di un buon portatile gaming? Bene, perché ASUS TUF Gaming A15 è in offerta. Per le vostre postazioni di gioco due monitor da 32" e 27" marchiati MSI e Dell. Restando in tema gaming, le cuffie Corsair HS35 v2 perfette per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo sono scontate del 20%. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa: la scopa elettrica Rowenta X-Force Flex, più i due robot aspirapolvere EUREKA J12 Ultra e Dreame D10 Plus Gen 2 sono tutti in sconto (per il modello EUREKA c'è anche un coupon di 200€). Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo dedicato alle "Offerte Logitech" e alle "Offerte ancora attive".

Offerte Logitech

In questo paragrafo troverete una varietà di dispositivi Logitech in offerta tra cui cuffie, mouse e tastiere, più due microfoni gaming. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco a seguire e scegliere il prodotto giusto per voi.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete un po' di tutto aspettarvi! In cima all'elenco Honor 200, affiancato da un TV Samsung 8K), due portatili (spicca Samsung Galaxy Book4 Pro) e un monitor gaming Philips Evnia. Passiamo agli accessori gaming in saldo: Logitech G G309 LIGHTSPEED mouse, Corsair K70 PRO RGB tastiera e CORSAIR HS65 cuffie wireless. Per la vostra casa non mancano un robot pulizia ECOVACS DEEBOT T30 Omni Care, più due scope elettriche Ultenic U10 Ultra e Dreame H12S. Tra gli elettrodomestici in offerta troverete anche una friggitrice ad aria Electrolux. Presenti all'appello anche uno spazzolino Oral-B per la vostra igiene orale, una stampante termica e una paio di auricolari Bluetooth Soundcore.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.