Motorola G24, Galaxy Watch FE e Smart TV 4K nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 18 ottobre

Vediamo subito cosa bolle in pentola. Oggi 18 ottobre tra le offerte del giorno troverete Moto G24 e Samsung Galaxy Watch FE. Siete in cerca di un buon monitor per la produttività? Bene, perché Samsung ViewFinity S9 è in sconto. Qualora la vostra ricerca fosse su una Smart TV per il vostro soggiorno vi suggeriamo di dare un'occhiata ai due modelli Samsung OLED e QLED 4K. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, vi segnaliamo il robot Shark PowerDetect con mappatura 3D LiDar, Ultenic MC1 e la scopa elettrica Rowenta X-PERT 6.60. Passiamo agli accessori tech gaming e non: sono in saldo INPHIC PG1 mouse gaming cablato, TECKNET mouse verticale e le cuffie SoundPEATS Space con cancellazione del rumore. Presente all'appello anche un giradischi per DJ Reloop. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo dedicato alle "Offerte ancora attive" e alle "Offerte LEGO".

Offerte ancora attive

Oggi come punta di diamante del paragrafo dedicato alle offerte ancora attive troverete Samsung Galaxy A55 5G seguito dal performante tablet Lenovo Tab P12. Ancora in offerta anche Xiaomi Smart Band 8 Pro e MacBook Air 15" con chip M3. Siete in cerca di un buon TV 4K? In elenco troverete un modello da 50" marchiato TCL dal prezzo conveniente. Tra gli accessori gaming troverete in sconto un controller a tema Hogwarts Legacy. Per quanto riguarda i portatili, HP Chromebook è ancora in offerta. Per il vostro divertimento e per quello dei vostri figli, due set LEGO girasoli e Speed Champions. Ancora in saldo EUREKA J15 Pro Ultra e Proscenic V10. Per la vostra igiene orale, uno spazzolino elettrico Oral-B. Presenti all'appello anche un altoparlante per feste Bluetooth marchiato Sharp e un router di TP-Link. A seguire il paragrafo dedicato alle "Offerte LEGO".

Offerte LEGO

Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete tanti LEGO diversi tra loro tutti in sconto. Scegliete il vostro preferito tra i vari set Disney, Marvel, Super Mario e Friends.

