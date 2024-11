OnePlus Nord 4, iPad Air M2 e TV Samsung The Frame nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 19 novembre

In cima alla lista delle offerte del giorno troverete Apple iPad Air M2 seguito da Realme 12 Pro e dal nuovo OnePlus Nord 4. A proposito di smartwatch, oltre alla categoria dedicata in fondo all'articolo, a seguire Apple Watch Series 10, Huawei Watch GT 3 e Redmi Watch 5 tutti ad un prezzo conveniente. Amanti della musica in solitaria, per voi Huawei FreeBuds 6i e Beats Studio Pro. Passiamo ai monitor: in sconto MSI MAG e Lenovo D27. Per quanto riguarda i portatili, abbiamo in elenco offerte interessanti: Microsoft Surface Pro e Laptop, con al fianco Huawei MateBook 14. Per il vostro soggiorno una Smart TV QLED 4K Samsung e un modello da parete delle stessa azienda. All'appello non mancano due set LEGO (vi invitiamo a dare un'occhiata anche al nostro articolo dedicato). Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa con due scope elettriche e lavapavimenti Hoover e Roborock. Prima di andar via, spulciate anche l'elenco del paragrafo "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Oggi 18 novembre tra le migliori offerte del giorno troverete il top di gamma Galaxy Z Flip6 con al fianco Xiaomi 14T Pro, POCO F6 Pro e POCO M6. Siete in cerca di un portatile che vi supporti nel quotidiano? Per voi HUAWEI MateBook D14. La comodità di un tablet con Pen non ha prezzo, e Lenovo Tab M11 oggi costa solo 175€. All'appello non manca una Smart TV 4K di Samsung per il vostro soggiorno. Oggi in sconto anche Xiaomi Watch S3 (per ulteriori smartwatch vi suggeriamo la categoria a seguire dedicata alle offerte Amazfit). Offerte interessanti anche per gli audiofili: Sennheiser MOMENTUM Sport, Bose Ultra Open Earbuds e Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Amanti del gaming e della realtà virtuale, HTC VIVE PRO 2 è in saldo. Tra le offerte del giorno abbiamo anche DJI Osmo Action 4 Combo Standard. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa con piccoli elettrodomestici: saldi per Eureka NEW400 ed Eureka RapidWash NEW630. Ultimi, ma non per importanza, alcuni set LEGO.

Offerte smartwatch Amazfit

Qualora gli smartwatch presenti nel paragrafo delle offerte del giorno non vi avessero soddisfatto qui troverete altri modelli Amazfit dal prezzo conveniente. Non vi resta altro da fare che scegliere il vostro modello preferito.

