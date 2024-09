OPPO A40, MSI Modern e Proscenic P11 Lite nelle migliori offerte di oggi

Preordini iPhone 16

Dopo quattro giorni dall'annuncio, si inizia con i preordini dei nuovi iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus e 16 Pro possono finalmente essere prenotati, con spedizioni e disponibilità nei negozi dal 20 settembre. Ecco i link all'acquisto!

Preordini Apple Watch Series 10

In preordine anche Apple Watch Series 10 GPS con cassa da 42 e 46 mm, cinturino sport e sport loop (in taglia S/M o M/L). Disponibile in diverse colorazioni. Ricordiamo la disponibilità nei negozi dal 20 settembre. Di seguito i link all'acquisto!

Nuove Offerte - 19 settembre

Oggi 19 settembre un vasto assortimento di prodotti tech tra le offerte del giorno. A portare alto il nome del paragrafo abbiamo un nuovo OPPO A40 seguito da un altrettanto nuovo Samsung Galaxy Watch FE. Siete in cerca di un nuovo portatile? Bene, perché Galaxy Book3 Pro e MSI Modern sono in offerta. Passiamo ai monitor: a un prezzo conveniente uno Smart Monitor da 27" Full HD di LG accompagnato da un modello gaming UltraGear. All'appello non mancano piccoli accessori gaming e non: la tastiera Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL e gli auricolari Soundcore K20i di Anker. Passiamo agli elettrodomestici: SEVERIN friggitrice ad aria con 2 cestelli, Proscenic P11 Lite aspirapolvere senza fili, Rowenta robot aspirapolvere X-PLORER Serie 220+, più ECOVACS DEEBOT T30S. Vi invitiamo a proseguire con le varie categorie dedicate alle "Offerte Logitech" e alle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive abbiamo come punta di diamante della categoria il nuovo Google Pixel Watch 3, più due smartphone di qualità (Huawei Nova 12i e OPPO Reno12 FS). Passiamo agli accessori: con un coupon di 15% i nuovi auricolari SoundPEATS Air4. In sconto anche il nuovo smartwatch CMF by Nothing Watch Pro 2. Il vostro portatile è passato a miglior vita e siete in cerca di un nuovo modello? Bene, perché Samsung Galaxy Book4 e Huawei MateBook D16 sono in sconto. Qualora la vostra ricerca fosse invece improntata su un nuovo monitor gaming, vi segnaliamo Samsung Odyssey G4 e ASUS ROG Strix OLED. Per il vostro soggiorno o per la vostra cucina, due nuove Smart TV Samsung QLED 4K da 43"e 55". Per le vostre pulizie domestiche Dreame L10s Pro Gen 2 e Dreame Z20 con uno sconto del 20%, più LEFANT N3 con un coupon del 50%.

Offerte Logitech

In questo paragrafo troverete una varietà di dispositivi Logitech in offerta tra cui cuffie, mouse e tastiere, più due microfoni gaming. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco a seguire e scegliere il prodotto giusto per voi.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

