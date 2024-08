Corsair Vengeance RGB, cuffie Logitech e monitor MSI nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 2 agosto

Chiudiamo la settimana con tanti monitor e prodotti informatici ai migliori prezzi mai visti su Amazon Italia. Da non perdere i diversi dispositivi a marchio Corsair nella selezione in basso, tra moduli RAM DDR5 e case per PC. Sono ottimi anche i prezzi delle tastiere Logitech G915 LIGHTSPEED TKL e soprattutto EPOMAKER Ajazz AK820 Pro. Se vi piace la fotografia ad alto livello, la mirrorless Panasonic LUMIX DC-S5 II è sicuramente molto accattivante con prezzo sotto ai 2.000€. Da non perdere i prodotti per la domotica, come la telecamera di sorveglianza Tapo C200 e il robot aspirapolvere LEFANT M1. Infine, due proposte a basso costo per combattere il caldo, con due mini ventilatori portatili molto economici.

Offerte ancora attive

Tra le offerte ancora attive c'è una ricca selezione di sconti, capitanata anzitutto dallo smartphone economico TCL 50SE (e il suo fratello minore TCL 40SE, scontato in una variante con più memoria), insieme ad un paio di TV firmati LG a prezzi molto interessanti. Si continua poi con Amazfit Active, Samsung Smart Monitor M5 Flat da 32'' e tanti elettrodomestici come Dreame H12 Dual, Dreame D10 Plus Gen 2, iRobot Roomba J7 e le friggitrici ad aria COSORI. Tra gli accessori abbiamo anche una performante bilancia pesapersone Bluetooth in grado di misurare peso corporeo, BMI, massa grassa, muscolare e ossea, più JBL GO 4 speaker Bluetooth portatile.



Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

