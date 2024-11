Amazfit Helio Ring, AirPods 4 e Huawei MatePad Pro nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Nuove Offerte - 20 novembre

In cima alla lista delle offerte del giorno troverete Google Pixel 8a seguito da OnePlus Nord CE 4 Lite e Huawei MatePad Pro.

In offerta anche Amazfit Helio Ring.

Per gli amanti della musica in solitaria e dell'universo Apple, AirPods 4 ad un buon prezzo. Passiamo agli smartwatch: per prima cosa vi ricordiamo il paragrafo dedicato alle "Offerte Amazfit" e vi segnaliamo Huawei Watch Fit 3.

In offerta anche Hogwarts Legacy per PS4. Per la vostra casa non mancano robot pulizia e scope elettriche dal prezzo interessante: Dreame X40 Ultra Complete, Eufy Clean Omni C20 e Proscenic P13.

Ultimi ma non per importanza uno spazzolino Oral-B, Insta360 Ace Action cam, Arlo Essential 2 (videocitofono + campanello) e un TV TCL QLED 4K. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".