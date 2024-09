Redmi Note 13 Pro+, TV Samsung e Roborock Qrevo Curv nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 20 settembre

Tra le migliori offerte di oggi 20 settembre troverete i nuovi Honor X6b e OPPO A80, accompagnati dall'ormai noto Redmi Note 13 Pro+. Tra i prodotti in sconto troverete anche un TV Samsung da 55" perfetto per il vostro soggiorno, Samsung Galaxy Book3, più ASUS TUF Gaming. Siete in cerca di un monitor gaming semplice esteticamente e compatto nelle dimensioni? Bene, vi segnaliamo un modello Philips UHD da 27". Se invece foste alla ricerca di un paio di auricolari economici, CREATIVE Zen Air Plus sono in vendita con un coupon del 20%. Coupon di 300€ per il nuovo robot aspirapolvere Roborock Qrevo Curv. Amanti del fritto e della linea, Moulinex Easy Fry & Grill XXL da 6,5 litri è venduta a un buon prezzo. Tra gli accessori in saldo abbiamo un adattatore USB e un router. Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l'offerta su misura per voi. Prima di andar via, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle "Offerte ancora attive" e alle "Offerte Logitech".

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete un nuovo OPPO A40 seguito da un altrettanto nuovo Samsung Galaxy Watch FE. Siete in cerca di un nuovo portatile? Bene, perché Galaxy Book3 Pro e MSI Modern sono in offerta. Passiamo ai monitor: a un prezzo conveniente uno Smart Monitor da 27" Full HD di LG accompagnato da un modello gaming UltraGear. All'appello non mancano piccoli accessori gaming e non: la tastiera Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL e gli auricolari Soundcore K20i di Anker. Passiamo agli elettrodomestici in saldo: Proscenic P11 Lite, Rowenta X-PLORER Serie 220+, più ECOVACS DEEBOT T30S. All'appello non manca un set LEGO e un TV Philips Ambilight.

Offerte Logitech

In questo paragrafo troverete una varietà di dispositivi Logitech in offerta tra cui cuffie, mouse e tastiere, più due microfoni gaming. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco a seguire e scegliere il prodotto giusto per voi.

