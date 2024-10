Realme 12 Pro, Smart TV Panasonic e monitor LG UltraGear nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere.

Proseguiamo con le migliori offerte disponibili su Amazon Italia . Tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone, Smart TV LED, portatili, monitor gaming economici, auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore, mouse gaming, friggitrici ad aria per la vostra cucina, robot aspirapolvere, stampanti portatili e set LEGO. Qualora i prodotti presenti nel paragrafo delle " Nuove offerte 22 ottobre " non dovessero bastarvi, vi invitiamo a proseguire con quello dedicato alle " Offerte ancora attive " dove troverete altri prodotti dal prezzo conveniente. Proseguite e scegliete la vostra offerta.

Nuove Offerte - 22 ottobre

Oggi 22 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone di qualità come Google Pixel 8 Pro, Realme 12 accompagnato dalla variante Pro. Amanti della musica in solitaria per voi ci sono due auricolari Bluetooth con cancellazione attiva del rumore: Soundcore by Anker Space A40 e JBL Tune Flex TWS.

In sconto anche una nuovissima Smart TV Panasonic. Siete in cerca di un portatile per studio e lavoro? Bene, perché c'è un modello HP da 17" in sconto. Diversamente se foste alla ricerca di un monitor, vi segnaliamo i due modelli economici presenti in elenco: LG UltraGear da 24", più un monitor Amazon Basics.

Per la vostra postazione di gioco non manca un mouse leggero ed ergonomico: Razer DeathAdder V3 Pro. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra cucina con due friggitrici ad aria COSORI e Philips.

Per le vostre pulizie domestiche sono presenti all'appello due robot pulizia: il nuovissimo iRobot Roomba Combo 10 Max e l'economico (e super scontato) LEFANT M210. Giù in fondo all'elenco troverete anche una stampante termica portatile Phomemo, più un set LEGO Friends calendario dell'avvento.

Prima di andar via vi invitiamo a proseguire con il paragrafo dedicato alle "Offerte ancora attive".