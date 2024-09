Galaxy Z Flip6, Xiaomi Buds 3T Pro e Huawei Watch Fit 3 nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere.

Iniziamo la settimana con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Oggi 23 settembre tra le migliori offerte del giorno troverete una varietà di dispositivi tech: novità smartphone (anche pieghevoli), smartwatch sportivi, portatili gaming di qualità superiore, monitor per tutte le esigenze (Smart e gaming), auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore, mouse gaming leggeri ed ergonomici, robot aspirapolvere super scontati e scope elettriche lavapavimenti, friggitrici ad aria per la vostra casa, più qualche accessorio come proiettori portatili Full HD e spazzolini elettrici Oral-B per la vostra igiene orale. Ma non è finita qui, perché oltre al paragrafo " Nuove offerte 23 settembre " troverete una categoria dedicata ai " Nuovi Apple AirPods 4 " (con cancellazione del rumore e non) già disponibili su Amazon Italia . Non esitate a proseguire e a scegliere l' offerta tech su misura per voi.

Nuovi Apple AirPods 4

Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi AirPods 4 , gli auricolari Bluetooth di nuova generazione. La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4 , ma due (quello più costoso ha in più la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless ). Entrambi sono già disponibili su Amazon Italia .

Nuove Offerte - 23 settembre

Oggi 23 settembre 2024 tra le migliori offerte del giorno troverete una varietà di prodotti tech pronti a sorprendervi con i loro prezzi scontanti. Partiamo sempre con gli smartphone: in sconto Samsung Galaxy Z Flip6 e Honor 200. Siete in cerca di uno smatwatch sportivo ma allo stesso tempo elegante che vi supporti durante i vostri allenamenti e che vi accompagni nel quotidiano? Bene, perché oggi Huawei Watch Fit 3 è in sconto (disponibile in diverse colorazioni e cinturini).

Proseguiamo con altri accessori: gli auricolari Bluetooth con cancellazione adattiva del rumore Xiaomi Buds 3T Pro e JBL Live Beam 3 sono in offerta.

Sconti interessanti anche per i monitor (un modello Smart di LG e uno gaming curvo di Samsung) e per i portatili Samsung Galaxy Book. Tra gli accessori abbiamo anche prodotti gaming: il mouse Logitech G G309 LIGHTSPEED e le cuffie da gioco Logitech G535 LIGHTSPEED. Per la pulizia della vostra casa il nuovo robot Lefant M310 scontato del 54% seguito da un modello con mappatura di Ultenic e un aspirapolvere lavapavimenti di Dreame. Per le vostre serate dedicate a film e serie TV vi suggeriamo il proiettore portatile XGIMI Halo+. Per la vostra igiene orale non manca uno spazzolino elettrico Oral-B.