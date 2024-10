Moto Edge 50 Neo, MacBook Air M2 e Roborock Qrevo Slim nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere.

È sempre un buongiorno con le migliori offerte Amazon Italia . Oggi 24 ottobre tra le migliori offerte tech del giorno troverete novità smartphone, portatili di qualità superiore, TV 4K, schede video, mouse ergonomici, auricolari Soundcore di Anker e Baseus, casse Bluetooth portatili, robot aspirapolvere, friggitrici ad aria, più altri accessori come stampanti e router Wi-Fi. Nel caso i prodotti presenti nel paragrafo dedicato alle " Nuove offerte 24 ottobre " non dovessero bastarvi, vi suggeriamo quello delle " Offerte ancora attive " dove troverete altri smartphone, smartwatch, TV, monitor e molto altro a prezzi convenienti. Proseguite e valutate la vostra offerta .

Nuove Offerte - 24 ottobre

Oggi in cima all'elenco delle offerte del giorno troverete Motorola Edge 50 Neo seguito da MacBook Air M2. Siete in cerca di un buon TV 4K da mettere in soggiorno, cucina o camera da letto? Bene, vi segnaliamo i due modelli Hisense e Samsung presenti in elenco.

In sconto anche Logitech MX Ergo, un mouse ergonomico con trackball perfetto per studio e lavoro. Amanti della musica in solitaria, per voi ci sono in sconto gli auricolari Bluetooth Anker AeroFit e le cuffie Baseus con cancellazione del rumore.

In offerta anche Soundcore Select 2S, una cassa Bluetooth portatile bella esteticamente e compatta nelle dimensioni. Passiamo agli elettrodomestici: Roborock Qrevo Slim è in vendita con un coupon di 300€, ECOVACS DEEBOT N20e Plus con un coupon di 50€.

Per la vostra cucina non manca una piccola friggitrice ad aria Braun da 4 litri. Presente all'appello anche una stampante multifunzione a getto d'inchiostro Canon PIXMA. Per altri prodotti in sconto vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".