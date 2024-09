iPhone 15 Plus, OPPO Enco Air3 e Xiaomi Smart Band 8 nelle migliori offerte di oggi

Nuovi Apple AirPods 4

Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi AirPods 4, gli auricolari Bluetooth di nuova generazione. La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4, ma due (quello più costoso ha in più la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless). Entrambi sono già disponibili su Amazon Italia.

Nuove Offerte - 24 settembre

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo dedicato alle offerte del giorno. A portare alto il nome del paragrafo troverete iPhone 15 Plus e Honor Magic V2. Oggi 24 settembre abbiamo anche un buon assortimento di accessori: Xiaomi Smart Band 8, OPPO Enco Buds2 e OPPO Enco Air3 sono tutti in offerta. Siete in cerca di un monitor gaming per la vostra postazione di gioco? Bene, perché c'è un ottimo sconto per Philips Evnia (modello curvo). Sempre per la vostra postazione di gioco ci sono le belle e performanti cuffie wireless Logitech G G735. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa con TV, friggitrici ad aria e robot pulizia in saldo. Tra gli accessori troverete anche una bilancia pesapersone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e un adattatore USB. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive" e vi ricordiamo la categoria su in cima dedicata ai nuovi AirPods 4.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete una varietà di prodotti tech pronti a sorprendervi con i loro prezzi scontati. Si parte prima con qualche chicca, come PlayStation Portal, per poi passare direttamente agli smartphone, con Honor 200. Siete in cerca di uno smatwatch sportivo ma allo stesso tempo elegante che vi supporti durante i vostri allenamenti e che vi accompagni nel quotidiano? Bene, perché oggi Huawei Watch Fit 3 è in sconto (disponibile in diverse colorazioni e cinturini). Proseguiamo con altri accessori: gli auricolari Bluetooth con cancellazione adattiva del rumore Xiaomi Buds 3T Pro e JBL Live Beam 3 sono in offerta. Sconti interessanti anche per i monitor (un modello Smart di LG e uno gaming curvo di Samsung). Tra gli accessori abbiamo anche prodotti gaming: il mouse Logitech G G309 LIGHTSPEED e le cuffie da gioco Logitech G535 LIGHTSPEED. Per la pulizia della vostra casa il nuovo robot Lefant M310 scontato del 54% seguito da un modello con mappatura di Ultenic e un aspirapolvere lavapavimenti di Dreame. Per le vostre serate dedicate a film e serie TV vi suggeriamo il proiettore portatile XGIMI Halo+. Per la vostra igiene orale non manca uno spazzolino elettrico Oral-B.

