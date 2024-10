Smart TV Samsung, Logitech G535 Lightspeed e LEGO nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 25 ottobre

Oggi 25 ottobre come punta di diamante delle offerte del giorno troverete Moto Edge 50 seguito da una Smart TV da 55" Crystal 4K di Samsung. Siete in cerca di un monitor economico per la vostra postazione di gioco, studio o lavoro? Bene, perché oggi sono presenti in elenco due modelli Samsung. Passiamo agli accessori: sconti per la tastiera Logitech Pebble Keys 2 e per le cuffie da gioco Logitech G535 Lightspeed. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa con una varietà di elettrodomestici in offerta: Tineco iFloor 3 Breeze Plus con un coupon di 60€ e Roborock Qrevo S con un coupon di 30€. Per il vostro divertimento e per quello dei vostri figli, presenti all'appello due set LEGO Star Wars e Batman. Per ulteriori prodotti in offerta, vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive. In cima alla lista Galaxy Watch FE, con al fianco due pesi massimi, Motorola Edge 50 Neo e MacBook Air M2. Siete in cerca di un buon TV 4K da mettere in soggiorno, cucina o camera da letto? Bene, vi segnaliamo i due modelli Hisense e Samsung presenti in elenco. In sconto anche Logitech MX Ergo, un mouse ergonomico con trackball perfetto per studio e lavoro. Amanti della musica in solitaria, per voi ci sono in sconto gli auricolari Bluetooth Anker AeroFit e le cuffie Baseus con cancellazione del rumore. In offerta anche Soundcore Select 2S, una cassa Bluetooth portatile bella esteticamente e compatta nelle dimensioni. Passiamo agli elettrodomestici: Roborock Qrevo Slim è in vendita con un coupon di 300€, ECOVACS DEEBOT N20e Plus con un coupon di 50€. Per la vostra cucina non manca una piccola friggitrice ad aria Braun da 4 litri. Presente all'appello anche una stampante multifunzione a getto d'inchiostro Canon PIXMA.

