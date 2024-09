iPad Pro M4, Galaxy Watch FE e LG OLED evo nelle migliori offerte di oggi

Nuovi Apple AirPods 4

Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi AirPods 4, gli auricolari Bluetooth di nuova generazione. La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4, ma due (quello più costoso ha in più la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless). Entrambi sono già disponibili su Amazon Italia.

Nuove Offerte - 25 settembre

Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete tutto ciò che serve a rendere più tech le vostre giornate. Al primo posto il nuovo Apple iPad Pro 13" (M4), affiancato da due smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo (OPPO Reno12 FS 5G e Honor X6b). Siete in cerca di un nuovo smartwatch? Bene, perché in elenco sono presenti Samsung Galaxy Watch FE (elegante e performante) e Garmin epix Pro Gen 2 (sportivo). Proseguiamo con gli accessori: i nuovi auricolari Bluetooth SoundPEATS Air4 sono in vendita con un coupon del 15%. Sconti per il bellissimo TV da parete LG OLED evo da 48''e per il portatile Asus Vivobook 15 OLED. Per la vostra postazione di gioco non manca un monitor gaming economico (modello curvo) di Samsung. Piccoli elettrodomestici in offerta: Eureka J20 robot aspirapolvere e lavapavimenti, due scope elettriche EZVIZ RH2 e Rowenta X-Force 9.60 Animal Care, più una friggitrice ad aria Russell Hobbs. Vi aspettano altri prodotti in sconto nel paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive. A portare alto il nome del paragrafo troverete pesi massimi come Galaxy Watch7, iPhone 15 Plus e Honor Magic V2. Abbiamo poi un buon assortimento di accessori: Xiaomi Smart Band 8, OPPO Enco Buds2 e OPPO Enco Air3. Siete in cerca di un monitor gaming per la vostra postazione di gioco? Bene, perché c'è un ottimo sconto per Philips Evnia (modello curvo). Sempre per la vostra postazione di gioco ci sono le belle e performanti cuffie wireless Logitech G G735. Per la vostra casa ci sono TV, friggitrici ad aria e robot pulizia in saldo. Tra gli accessori troverete anche una bilancia pesapersone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e un adattatore USB.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.