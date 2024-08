Beats Solo Buds, LEGO Harry Potter e friggitrice ad aria COSORI nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

È pronto il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte del giorno ! Con energie rinnovate, vi proponiamo una selezione fresca e attuale di offerte tech imperdibili su Amazon Italia, ideali per affrontare con stile queste ultime giornate calde di agosto. Che siate in cerca di dispositivi all'avanguardia, gadget o di accessori indispensabili, abbiamo scelto per voi le offerte più interessanti del momento, spaziando tra auricolari wireless , LEGO , friggitrici ad aria e molto altro ancora.

Nuove Offerte - 27 agosto

Oggi 27 agosto 2024 vi segnaliamo alcune imperdibili offerte, partendo anzitutto con gli auricolari Beats Solo Buds, compatibili con Apple e Android, il cui prezzo scende a 73€ rispetto agli 89€ di listino.

Per gli appassionati di costruzioni, i set LEGO sono scontati fino al 20%, quindi vi consigliamo di approfittarne: sono davvero ottimi il Millennium Falcon a 67€ e il Giardino Zen a 83€, ma ci sono pure dei ribassi speciali anche sui set di Harry Potter. Infine, la friggitrice ad aria COSORI da 3,8L, perfetta come primo modello per sperimentare questo piccolo elettrodomestico, è in offerta a 72€, con un risparmio di oltre 30€. Ovviamente c'è molto di più, quindi date un'occhiata qui sotto!