Xiaomi 14T, Galaxy Book4 e OPPO Enco Air3i nelle migliori offerte di oggi

Concludiamo la settimana con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone, cuffie con cancellazione del rumore wireless, auricolari super scontati, monitor economici e portatili top di gamma, accessori gaming come mouse e microfoni, LEGO, robot aspirapolvere e scope elettriche lavapavimenti, friggitrici ad aria per la vostra cucina, più una cassa Bluetooth portatile. Oltre al paragrafo " Nuove offerte 27 settembre " vi aspetta come sempre quello delle " Offerte ancora attive " con tanti altri prodotti in sconto. Vi segnaliamo anche le categorie dedicate ai " Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro " (occhio al codice sconto) e ai " Nuovi Apple AirPods 4 " (con cancellazione del rumore e non) già disponibili su Amazon Italia .

Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro

Nuovi Apple AirPods 4

Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi AirPods 4 , gli auricolari Bluetooth di nuova generazione. La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4 , ma due (quello più costoso ha in più la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless ). Entrambi sono già disponibili su Amazon Italia .

Nuove Offerte - 27 settembre

Oggi 27 settembre tanti prodotti dal prezzo conveniente tra le migliori offerte del giorno. Vi segnaliamo anzitutto l'entry-level Realme c65 e gli ottimi Bose QuietComfort Ultra Headphones con cancellazione del rumore, insieme agli auricolari OPPO Enco Air3i, validi esponenti della fascia economica.

Siete in cerca di un nuovo potatile? Bene, perché Galaxy Book4 e Galaxy Book4 Edge sono entrambi in sconto.

Passiamo ai monitor, in elenco troverete un modello economico di Samsung e uno gaming di Gigabyte. Per quanto riguarda gli accessori, oggi troverete in sconto il mouse Logitech Pebble Mouse 2 e il microfono Logitech G Yeti Orb. Per il vostro divertimento un set LEGO Icons Crisantemo. All'appello non mancano una varietà di elettrodomestici per la vostra casa: Tapo RV20 Mop, Roborock Qrevo Master, Roborock Flexi Lite e COSORI friggitrice ad aria.

Amanti della musica, vi aspetta una cassa Bluetooth portatile Marley Get Together 2 XL. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive". Prima di andar via non dimenticatevi delle due categorie dedicate ai "Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro" (occhio al codice sconto) e ai "Nuovi Apple AirPods 4".