Galaxy Tab S10+, TV LG NanoCell e Galaxy Book3 Pro nelle migliori offerte di oggi

Cominciamo la settimana con le nostre offerte Amazon Italia . Oggi lunedì 28 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete tutto ciò che serve a rendere più tech la vostra quotidianità. In elenco smartphone, tablet (anche novità), smartwatch sportivi, Smart TV 4K, monitor e portatili di qualità, cuffie e controller da gioco, mouse, LEGO, friggitrici ad aria, scope elettriche e robot aspirapolvere, spazzolini elettrici, più qualche accessorio tech. Non vi resta altro da fare che spulciare l'elenco prodotti del paragrafo " Nuove offerte 28 ottobre " e scegliere!

Nuove Offerte - 28 ottobre

Oggi 28 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete il nuovissimo Galaxy Tab S10+ seguito dal modello Tab S9 FE+. In elenco anche Google Pixel 8 Pro in sconto del 38%.

Passiamo agli accessori: Samsung Galaxy Watch FE e Samsung Galaxy Fit3 sono entrambi in vendita ad un prezzo conveniente. Siete in cerca di un portatile che vi supporti quotidianamente nelle vostre attività di studio e lavoro? Bene, perché Galaxy Book3 Pro è in vendita a 999€, mentre MacBook Air con chip M2 è in offerta a 939€.

Qualora la vostra ricerca fosse su una Smart TV 4K per il vostro soggiorno vi suggeriamo i modelli LG NanoCell da 75'' e quello TCL da 65" presenti in elenco.

Per le pulizie della vostra casa ECOVACS DEEBOT N20e Plus con un coupon di 50€, più LEFANT M320 con un coupon di 120€. È la volta degli accessori gaming: in sconto Logitech G309 LIGHTSPEED mouse, Turtle Beach REACT-R controller e HyperX Cloud Stinger II cuffie.

Presente all'appello anche un LEGO Disney perfetto per far divertire i vostri figli. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra linea con due friggitrici ad aria Moulinex Easy Fry. Per la vostra igiene orale uno spazzolino elettrico Oral-B.