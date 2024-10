POCO F6, JBL Live Beam 3 e Dreame H12S nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 29 ottobre

Oggi 29 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto. In cima all'elenco un peso massimo e uno medio della categoria smartphone: Google Pixel 9 Pro XL e Poco F6. In sconto anche Galaxy Tab S9. Audiofli per voi ci sono i nuovissimi auricolari JBL Live Beam 3 con cancellazione adattiva del rumore e High-Resolution Signature Sound. In offerta anche un TV da 43" marchiato Hisense per il vostro soggiorno. Per la vostra postazione di gioco trovate in elenco ASUS TUF Gaming da 27". Le offerte del giorno pensano anche alla vostra cucina con due friggitrici ad aria a doppio cestello marchiate Moulinex e COSORI. Qualora la vostra ricerca fosse su elettrodomestici utili alla pulizia della vostra casa, vi segnaliamo due scope elettriche lavapavimenti a buon prezzo: Dreame H12S e Tineco PURE ONE Station 5 Plus. Presente all'appello anche un LEGO Sonic. Ultimi ma non per importanza gli accessori tech: in sconto un Hub USB-C per MacBook, un set di cavi USB-C di UGREEN, un mouse con trackball di ProtoArc e una bilancia impedenziometrica professionale. A seguire il paragrafo delle "Offerte ancora attive" con altri prodotti dal prezzo interessante.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete come punta di diamante del paragrafo il nuovo Galaxy Tab S10+. Passiamo agli accessori: Samsung Galaxy Watch FE e Samsung Galaxy Fit3 sono entrambi in vendita ad un prezzo conveniente. Qualora la vostra ricerca fosse su una Smart TV 4K per il vostro soggiorno vi suggeriamo i modelli LG NanoCell da 75'' e quello TCL da 65" presenti in elenco. Per le pulizie della vostra casa ECOVACS DEEBOT N20e Plus con un coupon di 50€, più LEFANT M320 con un coupon di 120€. È la volta degli accessori gaming: in sconto Logitech G309 LIGHTSPEED mouse e Turtle Beach REACT-R controller. Ancora in offerta due friggitrici ad aria Moulinex Easy Fry. Per la vostra igiene orale uno spazzolino elettrico Oral-B.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook