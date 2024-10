Google Pixel 9, robot ECOVACS e Smart TV Hisense 4K nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Ecco a voi le migliori offerte del giorno disponibili su Amazon Italia . Tra i prodotti in sconto troverete nuovi smartphone, TV OLED da 4K, monitor e portatili, robot aspirapolvere di qualità, friggitrici ad aria per la vostra cucina, LEGO, spazzolini elettrici per la vostra igiene orale, più altri accessori. Tanti prodotti dal prezzo interessante nella categoria dedicata alle " Offerte dispositivi Amazon " (esempio Amazon Fire TV Cube e Stick, Echo Pop, Dot e Show). Date sempre un'occhiata al paragrafo delle " Offerte ancora attive ". In cima all'articolo trovate anche i " Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro " e " Nuovi Apple AirPods 4 " già disponibili su Amazon Italia . Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere la vostra offerta tech .

Nuove Offerte - 3 ottobre

Oggi 3 ottobre tra le nuove offerte del giorno Amazon Italia troverete novità smartphone: in coppia a portare alto il nome del paragrafo OPPO A40m e Google Pixel 9. Siete in cerca di monitor economico ma performante per la vostra postazione di gioco? Bene, perché ASUS TUF Gaming è in offerta.

In sconto anche il portatile HP Pavilion 15 perfetto per studio e lavoro. All'appello non mancano TV 4K per il vostro soggiorno: in saldo un modello Hisense e un nuovissimo Philips Ambilight OLED. Le offerte del giorno pensano anche alle pulizie domestiche: ECOVACS N20 PRO Plus è venduto con un coupon di 100€ mentre EUREKA NERE10s è venduto a soli 279€.

Per il vostro divertimento, e per quello dei vostri figli, abbiamo due set LEGO in elenco. Amanti del fritto e della linea vi segnaliamo due friggitrici ad aria economiche. Per la vostra igiene orale in fondo all'elenco trovate uno spazzolino Oral-B con testine di ricambio e custodia viaggio.

Per altri prodotti in offerta vi suggeriamo la categoria dedicata alle "Offerte ancora attive" e quella dedicata ai "Dispositivi Amazon".