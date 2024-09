Realme 12 Pro+, Huawei MatePad Pro e Xiaomi Watch S3 nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Iniziamo la settimana con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Oggi 30 settembre tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone (anche novità), tablet performanti, notebook per studio e lavoro, monitor economici, smartwatch sportivi, auricolari wireless super scontati, robot aspirapolvere e scope elettriche lavapavimenti, friggitrici ad aria per la vostra cucina, più TV 4K e spazzolini elettrici per la vostra igiene orale. Oltre alla categoria dedicata alle " Nuove offerte 30 settembre " troverete altri prodotti in sconto nei paragrafi " Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro " (occhio al codice sconto) e " Nuovi Apple AirPods 4 " (con cancellazione del rumore e non) già disponibili su Amazon Italia . Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l' offerta tech giusta per voi.

Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro

Nuovi Apple AirPods 4

Apple ha lanciato ufficialmente i nuovi AirPods 4 , gli auricolari Bluetooth di nuova generazione. La prima grande novità è che non c'è un solo modello di AirPods 4 , ma due (quello più costoso ha in più la cancellazione attiva del suono e la ricarica wireless ). Entrambi sono già disponibili su Amazon Italia .

Nuove Offerte - 30 settembre

Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete tanti prodotti tech dal prezzo interessante. Cominciamo con gli smartphone: Realme GT 6T 5G e Realme 12 Pro+ 5G sono entrambi scontati.

In elenco troverete anche un tablet Huawei MatePad Pro. Il vostro portatile è passato a miglior vita e siete in cerca di un sostituto? Bene, perché Asus Vivobook 15 OLED è in offerta. Tra gli accessori in saldo troverete uno smartwatch Xiaomi Watch S3 e degli auricolari wireless SoundPEATS. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra igiene orale: in elenco uno spazzolino elettrico di Oral-B a metà prezzo.

Passiamo agli elettrodomestici: Rowenta X-Clean 4, Dreame H12 Pro Ultra, Roborock Qrevo S e Philips Airfryer sono tutti in vendita a prezzi convenienti (occhio ai coupon). Ultimi, ma non per importanza, un TV TCL da 65" 4K seguito da un modello Philips Ambilight OLED. A questo punto non vi resta altro da fare che scegliere l'offerta tech su misura per voi. Date un'occhiata ai paragrafi in cima all'elenco con i nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro e i nuovi AirPods.