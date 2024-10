A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Concludiamo la settimana con le migliori offerte tech di oggi . Tra le migliori offerte Amazon Italia troverete smartphone, smartwatch, auricolari Bluetooth, monitor e mouse gaming, speaker Bluetooth portatili, TV da parete 4K, scope elettriche, robot aspirapolvere e lavapavimenti, friggitrici ad aria, più qualche accessorio tech come lampadine Smart, cavi e auricolari. Qualora i prodotti presenti nel paragrafo " Nuove offerte 31 ottobre " non dovessero bastarvi, vi segnaliamo quello delle " Offerte ancora attive " dove troverete molti altri smartphone, tablet, elettrodomestici e accessori tech dal prezzo conveniente. Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere la vostra offerta .

Nuove Offerte - 31 ottobre

In cima al paragrafo delle "Offerte del giorno" troverete Samsung Galaxy Watch Ultra seguito dallo smartphone TCL 40NXTPAPER. Vi occorrono un nuovo paio di auricolari? Vi segnaliamo le piccole cuffie Sony WFC510.

Per le vostre postazioni di gioco trovate a seguire un monitor gaming LG UltraGear. Passiamo agli accessori gaming: in sconto il mouse da gioco Razer Cobra.

Per il vostro soggiorno un bellissimo TV da parete LG OLED evo da 42". In elenco c'è anche un conveniente speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 seguito da una piccola cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go.

Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa: con un coupon di 30€ il robot pulizia Ultenic D10, a soli 899€ il robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL Freo Z Ultra, con un coupon di 60€ la scopa Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete e con un coupon di 30€ l'aspirapolvere a vapore Tineco IFLOOR 5 Steam.

Per la vostra cucina invece trovate in offerta una friggitrice ad aria Princess a doppio cestello. Ultimi, ma non per importanza, un set di lampadine Smart Govee, un piccolo set di cavi USB UGREEN e degli auricolari economici Belkin. Per altri prodotti tech in saldo vi suggeriamo il paragrafo delle "Offerte ancora attive".