Honor Magic V3, Apple AirPods 4 e Galaxy Watch FE nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere.

Iniziamo la settimana con le migliori offerte tech Amazon Italia . Tra le migliori offerte del giorno troverete smartphone (anche top di gamma pieghevoli), smartwatch, auricolari Bluetooth, monitor gaming, speaker Bluetooth portatili, TV da parete 4K, portatili perfetti per studio e lavoro, scope elettriche e robot aspirapolvere per la vostra casa, friggitrici ad aria per la vostra cucina, LEGO, più qualche accessorio tech come power bank e Hub USB. Arrivati a questo punto della guida non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l' offerta tech su misura per voi.

Nuove Offerte - 4 novembre

Oggi 4 novembre 2024 in cima alla lista delle offerte del giorno troverete il peso massimo Honor Magic V3 seguito da due smartphone Realme (12 Pro+ e C61).

Siete in cerca di un TV per il vostro soggiorno? In elenco troverete un modello da parete LG OLED evo seguito da una Smart TV Samsung. Qualora il vostro interesse fosse per uno smartwatch, vi suggeriamo i due prodotti in elenco: Huawei WATCH FIT 3 e Samsung Galaxy Watch FE.

Amanti della musica in solitaria e dell'universo Apple, per voi ci sono in sconto i nuovi AirPods 4. All'appello non mancano una varietà di monitor gaming Philips e LG, più un portatile Dell perfetto per studio e lavoro.

Passiamo agli elettrodomestici: Dreame Z10 Station, Dreame H14 lavapavimenti, Roborock Qrevo Slim robot aspirapolvere, più una friggitrice ad aria Braun MultiFry 3. Tra gli accessori in sconto troverete anche power bank, Hub USB, auricolari Bluetooth wireless e una mini cassa Bluetooth JBL.

Proseguite e scegliete il vostro dispositivo tech tra le offerte del giorno Amzon Italia.