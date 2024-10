Honor Magic V2, iPad Pro e LEGO Star Wars nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Concludiamo la settimana con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Tra le offerte del giorno troverete smartphone (anche pieghevoli), tablet, Fire TV, robot aspirapolvere di qualità superiore, scope elettriche economiche, accessori gaming come mouse e tastiere, più set LEGO, casse Bluetooth portatili e router Wi-Fi. Tanti prodotti dal prezzo conveniente vi aspettano nella categoria dedicata alle " Offerte dispositivi Amazon " (c'è anche il nuovo Echo Spot e il controller Luna wireless ). Prima di andar via date sempre un'occhiata al paragrafo delle " Offerte ancora attive ". Ultime, ma non per importanza, le due categorie in cima all'elenco: " Nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro " e " Nuovi Apple AirPods 4 " già disponibili su Amazon Italia . Proseguite e scegliete la vostra offerta tech .

Nuove Offerte - 4 ottobre

Oggi 4 ottobre tra le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia troverete iPhone 15 come punta di diamante del paragrafo, accompagnato dal pieghevole Honor Magic V2 e da Apple iPad Pro . Tra gli accessori in sconto troverete il nuovo mouse Turtle Beach Kone XP Air seguito da un altro mouse e da una tastiera gaming entrambi marchiati Trust . In sconto anche il nuovo Panasonic Fire TV . All'appello è presente anche un router Wi-Fi mesh Amazon eero 6 . Passiamo agli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Roborock Qrevo Master è in vendita con un coupon di 100€ . Amanti della musica in solitaria la cassa Bluetooth portatile Marley Get Together 2 XL è in sconto. Per il vostro divertimento trovate in elenco un set LEGO Star Wars , mentre per la vostra igiene orale uno spazzolino Oral-B sbiancante . Per altri prodotti in offerta vi suggeriamo la categoria dedicata alle " Offerte ancora attive " e quella rivolata ai " Dispositivi Amazon ".

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete novità smartphone: in coppia a portare alto il nome del paragrafo OPPO A40m e Google Pixel 9, ma occhio anche al ribasso per Samsung Galaxy Z Flip6 e alla sua promo cashback, grazie alla quale potrete risparmiare belle cifre.

Siete in cerca di monitor economico ma performante per la vostra postazione di gioco? Bene, perché ASUS TUF Gaming è in offerta.

In sconto anche il portatile HP Pavilion 15 perfetto per studio e lavoro. All'appello non mancano TV 4K per il vostro soggiorno: in saldo un modello Hisense e un nuovissimo Philips Ambilight OLED. Le offerte del giorno pensano anche alle pulizie domestiche: ECOVACS N20 PRO Plus è venduto con un coupon di 100€.

Per il vostro divertimento, e per quello dei vostri figli, abbiamo un set LEGO in elenco. Amanti del fritto e della linea vi segnaliamo due friggitrici ad aria economiche.

Per la vostra igiene orale in fondo all'elenco trovate uno spazzolino Oral-B con testine di ricambio e custodia viaggio.