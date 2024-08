Realme 12X, iPad Air e TicWatch Pro 5 Enduro nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

È sempre un buongiorno con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia! Oggi tra le migliori offerte del giorno troverete novità smartphone più modelli low cost, tablet, smartwatch, TV 4K, notebook, scope elettriche e robot aspirapolvere per la vostra casa, friggitrici ad aria con tante funzioni preimpostate, più qualche accessorio dal prezzo conveniente come Hub USB, ventilatori da collo e cuffie gaming. Vi invitiamo a proseguire con il paragrafo " Nuove offerte - 5 agosto " e a spulciare l'elenco prodotti al suo interno.

Nuove Offerte - 5 agosto

Oggi 5 agosto tra le migliori offerte del giorno troverete un nuovissimo Realme 12X 5G, uno smartphone low cost marchiato TCL, un iPad Air 2022, più un Galaxy Tab S9. Siete in cerca di un TV di grandi dimensioni magari anche 4K? Bene, a seguire troverete un modello TCL in sconto. Qualora foste alla ricerca di uno smartwatch che vi supporti durante i vostri allenamenti, vi suggeriamo TicWatch Pro 5 Enduro. Tra i portatili in offerta troverete MSI Prestige e Acer Aspire 3. Passiamo agli elettrodomestici: in sconto Dreame H14 scopa lavapavimenti, Dreame X30 Ultra e Proscenic Q8 robot aspirapolvere. Amanti del cibo fritto ma attenti alla linea, vi consigliamo Aigostar White Cube un'elegante e performante friggitrice ad aria da 7 litri. Tra gli accessori anche un piccolo Hub USB e un ventilatore da collo.