Nuove Offerte - 6 agosto

Tra le migliori offerte di oggi 6 agosto 2024 troverete in cima alla lista Realme GT6 e Moto G54. Passiamo agli accessori: in saldo Huawei Watch Fit 3, auricolari Bluetooth marchiati LG e Anker, cuffie gaming Mars, più uno speaker Bluetooth di JBL. Siete in cerca di elettrodomestici per la vostra umile dimora? Bene, oggi sono in offerta Instant Vortex friggitrice ad aria, Dreame D10 Plus Gen 2, iRobot Roomba Combo Essential, più Eureka AK10 Pet aspirapolvere senza fili. All'appello non mancano novità TV 4K: LG QNED 55" 4K e Samsung Smart TV Crystal UHD 4K. Ultime, ma non per importanza, le offerte monitor e notebook: Asus Zenbook 14, Asus Vivobook 15 e Samsung Gaming Odyssey OLED G6. Qualora la vostra offerta tech del cuore non dovesse trovarsi tra questi prodotti, vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva il paragrafo delle offerte ancora attive: un nuovissimo Realme 12X 5G e un iPad Air 2022. Spicca anche il Motorola Moto G24 a poco più di 100 euro, facendo di lui un perfetto entry level per chi voglia spendere meno possibile. Siete in cerca di un TV di grandi dimensioni magari anche 4K? Bene, a seguire troverete un modello TCL in sconto. Tra i portatili in offerta troverete MSI Prestige e Acer Aspire 3. Passiamo agli elettrodomestici: in sconto Dreame H14 scopa lavapavimenti, Dreame X30 Ultra e Proscenic Q8 robot aspirapolvere. Amanti del cibo fritto ma attenti alla linea, vi consigliamo Aigostar White Cube un'elegante e performante friggitrice ad aria da 7 litri. Tra gli accessori anche un piccolo Hub USB e un ventilatore da collo.

