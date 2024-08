Huawei Nova 12i, Samsung Galaxy Watch FE e TV TCL 4K nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 7 agosto

Tra le migliori offerte di oggi 7 agosto 2024 troverete come punta di diamante dell'elenco il nuovo Huawei Nova 12i seguito dall'economico ma performante TCL 40NXTPAPER. Tra le novità in sconto abbiamo anche due smartwatch: Samsung Galaxy Watch FE e Xiaomi Watch S3. Siete in cerca di un nuovo TV 4K? Bene, perché c'è un modello TCL da 50" in sconto seguito da un nuovissimo Samsung Smart TV QLED 4K da soli 43". All'appello non mancano anche due monitor gaming marchiati LG e ASUS. Passiamo agli elettrodomestici: la scopa lavapavimenti Ultenic AC1 Elite e il robot aspirapolvere Tapo RV20 Mop sono in sconto. Ad un buon prezzo anche Girmi Ecofrit da 9L. Tra gli accessori abbiamo un piccolo ventilatore portatile e degli auricolari economici firmati Belkin. Per il resto dei prodotti vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle "Offerte ancora attive".

Offerte ancora attive

Vediamo subito cosa ci riserva oggi il paragrafo delle offerte ancora attive! In cima all'elenco Realme GT6, MacBook Pro e Apple Studio Display. Passiamo agli accessori: in saldo Huawei Watch Fit 3, auricolari Bluetooth marchiati LG, cuffie gaming Mars, più uno speaker Bluetooth di JBL. Tra gli elettrodomestici troverete ancora in offerta Instant Vortex friggitrice ad aria, Dreame D10 Plus Gen 2, iRobot Roomba Combo Essential, più Eureka AK10 Pet aspirapolvere senza fili. Ancora in sconto LG QNED 55" 4K e Samsung Smart TV Crystal UHD 4K. Tra le offerte monitor e notebook ancora attive abbiamo Asus Zenbook 14 e Asus Vivobook 15.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.