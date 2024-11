Galaxy A55, MacBook Air M2 e TV LG OLED evo nelle migliori offerte di oggi

Nuove Offerte - 7 novembre

Oggi 7 novembre in cima alla lista delle offerte del giorno troverete Samsung Galaxy A55 5G e Moto G75 5G. Amanti della musica in solitaria per voi sono in sconto le cuffie wireless Bluetooth con cancellazione del rumore JBL Live Beam 3. Amanti dell'universo Apple in cerca di un portatile per voi c'è in saldo MacBook Air con chip M2. Per la vostra postazione di gioco sono presenti all'appello un piccolo monitor MSI, una tastiera Logitech G G915 X LIGHTSPEED, un mouse e un controller Turtle Beach. Presente all'appello anche un'economica cuffia gaming Mars. Siete in cerca di una stampante economica e performante? Bene, perché Canon PIXMA è in saldo. Le offerte del giorno pensano anche alla vostra casa con la scopa elettrica Hoover HF2 e il robot aspirapolvere Eureka J20. Ultimi ma non per importanza un TV da parete LG OLED evo e ASUS Vivobook Go. Per ulteriori prodotti vi suggeriamo il paragrafo delle offerte ancora attive.

Offerte ancora attive

Oggi tra le offerte ancora attive troverete in cima il primo sconto su Amazon Italia per iPhone 16, seguito da HONOR Pad 9 e alcuni smartphone entry-level di TCL. Siete in cerca di un grande TV per il vostro soggiorno? Vi segnaliamo la Smart TV Samsung OLED 4K presente in elenco. Qualora la vostra ricerca fosse sui portatili, oggi è in sconto ASUS Chromebook. In sconto anche Bowers & Wilkins cuffie e Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4. Per la vostra casa Tineco PURE ONE A50S Plus e Princess SlimFry Aerofryer da 8 litri. Amanti della fotografia per voi ci sono Nikon Z6III e Canon EOS R8 in offerta. Occhio agli accessori: lampadine Smart, powerline e power bank.

