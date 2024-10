Amazon si prepara al Prime Day scontando Fire TV Stick 4K, TV Samsung e altro

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Cominciamo questa seconda settimana di ottobre con le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia . Tra le offerte del giorno troverete smartphone e smartwatch dal prezzo conveniente, Fire TV Stick, TV OLED e QLED 4K, MacBook, monitor gaming, cuffie da gioco, soundbar per PC, friggitrici ad aria, scope elettriche e robot aspirapolvere (anche lavapavimenti), accessori tech come router Wi-Fi, più set LEGO. A questo punto non vi resta altro da fare che proseguire, spulciare l'elenco prodotti e scegliere l' offerta tech su misura per voi.

Nuove Offerte - 7 ottobre

Oggi 7 ottobre tra le migliori offerte del giorno troverete Fire TV Stick 4K di Amazon, più Realme 12 e Samsung Galaxy Watch7. Ma oggi tra le migliori offerte del giorno a brillare sono i TV: in sconto un modello OLED di LG da 65", una Smart TV da 43" di Samsung, più un TV TCL da 65" 4K.

Siete in cerca di un portatile di qualità superiore progettato per dare il meglio di sé in studio, lavoro e molto altro? Bene, perché oggi troverete in saldo MacBook Air 15" e il nuovo Huawei MateBook 14 con display OLED. Addentriamoci ora nell'universo gaming: per le vostre postazioni di gioco due performanti monitor ASUS TUF 4K e LG UltraGear QHD.

Tra gli accessori gaming troverete cuffie da gioco Turtle Beach e Soundbar PC Trust. Passiamo agli elettrodomestici: Eureka NEW430 aspirapolvere e lavapavimenti è in sconto con un coupon di 37€, mentre Eureka J12 Ultra robot aspirapolvere e lavapavimenti è in vendita con un coupon di 200€.

Infine, per il vostro divertimento e per quello dei vostri piccoli, due set LEGO Speed Champions Super Car.