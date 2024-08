LG OLED TV, Huawei Watch GT 3 Pro e robot LEFANT M1 nelle migliori offerte di oggi

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

Inoltre, nell'elenco di seguito trovate i link a tutti i volantini attivi in questi giorni, con altre offerte da non perdere.

Siete in vena di fare acquisti? Bene, perché oggi 8 agosto 2024 ci sono le migliori offerte tech disponibili su Amazon Italia! Tra le migliori offerte del giorno troverete un po' di tutto: novità smartphone (anche low cost), smartwatch, TV 4K (anche da parete), monitor gaming economici, auricolari, scope elettriche e robot pulizia, friggitrici ad aria e molto altro. Prima di andar via non dimenticatevi di dare un'occhiata al paragrafo delle " Offerte ancora attive " dove troverete altri prodotti a prezzi convenienti. Proseguite e scegliete l' offerta tech giusta per voi!

Nuove Offerte - 8 agosto

Oggi 8 agosto tra le migliori offerte del giorno troverete il bundle composto da Huawei Pura 70 Ultra Green + Freebuds Pro 3 Silver seguito da una smartphone low cost TCL e Huawei Watch GT 3 Pro. Passiamo ai TV: ad un prezzo conveniente un modello Hisense 4K da 55" seguito da uno da parete LG OLED evo.

Siete in cerca di un monitor per la vostra postazione di gioco o lavoro? Ci sono due modelli economici di Samsung e KOORUI. In sconto anche Corsair MP600 ELITE da 1 TB. Tra gli accessori abbiamo anche gli auricolari tra cui Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Per la vostra casa una friggitrice ad aria di COSORI, più una scopa Dreame R20 e un robot pulizia di LEFANT.

Ultimi, ma non per importanza, lo spazzolino Oral-B e la scheda video ROG Strix RTX 4070 TI Super OC 16 GB. Per altri prodotti in sconto vi invitiamo a proseguire con il paragrafo delle offerte ancora attive.