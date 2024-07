Fatevi una tastiera meccanica AKKO o EPOMAKER con gli sconti Prime Day: anche ISO ITA con tastierino numerico!

Ultimissime ore per approfittare del Prime Day, la due giorni di offerte promossa da Amazon per i suoi clienti abbonati a Prime. Poche ore in cui è ancora possibile fare qualche acquisto goloso in tante categorie.

In questo articolo ho raccolto le tastiere meccaniche custom di AKKO ed EPOMAKER. Di cosa si tratta? I modelli custom hanno spesso caratteristiche che non si trovano su tastiere di stampo classico. Quelle dei due marchi appena citati ad esempio permettono personalizzazioni non solo software, ma anche hardware! È facile cambiare switch meccanici, copri tasto e spesso è permesso anche smontarle per mettere mano agli interni e migliorarne la resa.

I due marchi in questione vendono attivamente su Amazon Italia, e sono fra i pochi che producono modelli con formato ISO. Il formato ISO è quello nostrano, con il tasto Invio grande e i simboli maggiore e minore sulla sinistra. Sono però ISO UK, e di conseguenza mancano alcuni tasti che usiamo solitamente.

Se non altro in questo articolo trovate anche un modello ISO ITA dotato di tutti i comfort venduto al prezzo più basso di sempre!

