Se avete un iPhone, non perdetevi queste offerte al Prime Day!

AirPods Pro (2a gen) Gli AirPods Pro non hanno bisogno di presentazione, e questo è il prezzo più basso di sempre. Anche se duecento euro sembrano tanti, sono auricolari che hanno un'esperienza d'uso davvero impagabile per chi utilizza dispositivi Apple: non solo per l'ottima qualità audio e l'eccellente cancellazione del rumore, ma anche per l'accoppiamento automatico con i propri dispositivi, il controllo del volume con lo swipe e molto altro. Imperdibili.

Anker MagGo Base di Ricarica 3 in 1 Questa base di ricarica 3 in 1 di Anker ha semplificato la mia routine di ricarica: è un'ottima soluzione per caricare in un colpo solo iPhone, Apple Watch ed AirPods (o altri auricolari con ricarica wireless). Tra i punti di forza, vale la pena segnalare che supporta lo standard di ricarica wireless Qi 2 e quindi permette di ricaricare iPhone a 15W (invece che solo a 7,5W, come la maggior parte dei caricabatteria senza fili. Inoltre, grazie al design pieghevole, può essere facilmente ripiegato e portato in giro, per viaggiare con un solo caricabatteria.

Supporto da auto MagSafe di Belkin I supporti da auto con MagSafe sono di gran lunga la il modo più comodo per tenere il vostro iPhone in auto. Questo di Belkin ha dei magneti veramente potenti (quindi non rischiate che il dispositivo cada) e costa il giusto.

Power bank e ricarica

Nota: i dispositivi che supportano lo standard di ricarica Qi2 (che tendenzialmente costano più degli altri) possono ricaricare l'iPhone più velocemente, con potenza fino a 15W; gli altri, si fermano a 7,5W.

Portafogli e altri accessori MagSafe

AirPods e altre cuffie

Nota: Beats è un'azienda di proprietà di Apple, quindi gli auricolari e le cuffie a marchio Beats sono integrate nell'ecosistema Apple in maniera analoga agli AirPods.

