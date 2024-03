La nostra selezione di prodotti di domotica che conviene davvero acquistare, in base al rapporto qualità / prezzo o per altri fattori.

Domotica in offerta

TOP 3

LEVOIT purificatore d'aria

In questo periodo in cui si parla tantissimi di inquinamento un purificatore come questo di LEVOIT è sicuramente un prodotto che non dovreste perdervi se vivete in una zona in cui la qualità dell'aria è un vero problema. È compatto, elegante e si può gestire sia tramite app che tramite controlli sul dispositivo stesso.

Imou Telecamera esterno e pannello A questo prezzo questa telecamera Imou è da non perdere. Se dovete proteggere una zona all'esterno la soluzione dell'azienda è assolutamente completa. La telecamera arriva tra l'altro praticamente pronta per iniziare a fare il suo lavoro, visto che è dotata anche di una microSD da 4 GB e di un pannello solare. Vi basterà avere copertura Wi-Fi per iniziare a usarla da subito. È dotata di led illuminatore e di visione notturna.

Govee Lyra Smart Corner Attenzione che non tutti gli ottimi prodotti Govee scontati per le offerte di primavera sono davvero offerte irripetibili, visto che spesso vengono scontati alla stessa cifra con dei coupon. Questa bellissima lampada da angolo però è invece davvero al suo miglior prezzo e se volete dare un tocco speciale all'illuminazione nel vostro salotto non potrete resistere a questo prezzo.

Illuminazione

Telecamere e sicurezza

Riscaldamento e temperatura

Serrature e altro

Se non vi bastasse tutto quello che abbiamo scelto per voi per quanto riguarda le offerte relative alla smart home potete consultare tutte le offerte disponibili su Amazon.it. Di seguito vi lasciamo altre raccolte che abbiamo curato personalmente, che pensiamo potrebbero interessarvi. TV

Informatica

Dispositivi Amazon