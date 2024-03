Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale , non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram , dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive .

In questa raccolta vi proponiamo 3 modelli imperdibili seguiti da tanti altri divisi per categoria , da quelli più economici ai dispositivi più grandi e performanti.

Dal 20 al 25 marzo Amazon propone la Festa delle Offerte di Primavera 2024 , cinque giorni di promozioni e sconti su migliaia e migliaia di prodotti. In questo articolo ci concentreremo unicamente sulle Friggitrici ad Aria , un elettrodomestico che in Italia sta prendendo sempre più piede nonostante lo scetticismo di molti. I modelli disponibili sono sempre di più: da quelli compatti a modelli che ricordano sempre di più dei veri e propri fornetti, con vetro e girarrosto dedicato. Nel caso foste tra gli scettici, date una lettura a questo articolo , potrebbe cambiare la vostra opinione a riguardo!

TOP 3

Qui vi suggeriamo 3 friggitrici ad aria in offerta da non perdere assolutamente! A seguire trovate poi altre liste specifiche da cui pescare modelli diversi comunque meritevoli della vostra attenzione.

Il modello più recente (e più evoluto) è scontato su Amazon nelle sue due colorazioni. Il perché convenga ve lo spieghiamo qui . Vi basti sapere che va da 40 a 220°C, ottimo quindi per cotture lente (o essiccazione) o per arrosti, e ha delle funzioni di cottura tutte nuove.

Se cercate un modello che riesca a ospitare quantità maggiori di cibo senza necessariamente occupare lo spazio di un fornetto da appoggio, dovreste seriamente valutare questo modello di casa Cosori. Il prezzo non è mai stato così basso, e a livello di caratteristiche offerte c'è davvero tanto da annoverare. È una delle poche a offrire doppia resistenza, in modo da scaldare più uniformemente i cibi; ha un cestello (se tale si può definire) da ben 12 litri, con luce interna e finestra di visualizzazione; va da 30°C a ben 220°C, il tutto senza sforare 1800W di potenza nominale; dulcis in fundo, include un sacco di accessori!

Electrolux E5AF1-4GB Create 5 Friggitrice ad Aria

Prezzo super competitivo per questo modello di casa Electrolux, perfetto per chi preferisce appoggiarsi a brand consolidati e per chi cerca qualcosa che occupi meno spazio possibile.

Nel caso di questa friggitrice ad aria si parla di un cestello da soli 2,5 litri, perfetto per chi è in casa da solo o per preparazioni uniche per poche persone (come contorni e simili). Per il resto, i parametri sono molto standard: temperatura massima 200°C, timer fino a 60 minuti, 8 programmi di cottura, consumi contenuti (potenza massima 1350W).