Dal 20 al 25 marzo compresi Amazon celebra la Festa delle Offerte di Primavera 2024, una cinque giorni di promozioni più o meno convenienti su migliaia e migliaia di prodotti. In questo articolo ci concentreremo unicamente sui Giochi da Tavolo, una categoria di prodotto che in Italia già da anni ha conosciuto nuova vita. Sono infatti sempre di più i titoli disponibili, con giochi che sono ben diversi dai grandi classici della categoria che tutti già conoscevano. Giochi da tavolo con miniature, basate su carte e sulla fantasia, titoli che si appoggiano ad app per smartphone, esperienze cooperative o altamente strategiche: ce n'è per tutti i gusti. Qui troverete quelli più belli in sconto.

Indice

TOP 3

Qui vi suggeriamo 3 dei nostri giochi da tavolo preferiti in offerta da non perdere! A seguire trovate poi tante altre liste specifiche da cui pescare altri titoli meritevoli della vostra attenzione. Fiabe di Stoffa Fiabe di Stoffa è quel tipo di gioco da tavolo a cui facevamo cenno nell'introduzione, ovvero un'esperienza completamente diversa da quella proposta da grandi classici come Monopoly, Risiko e simili. Prima di tutto, in Fiabe di Stoffa i giocatori collaborano tra di loro. Il libro principale non solo racconta una storia che si evolve anche in base alle scelte dei giocatori, ma funge anche da tabellone, offrendo vari scenari di gioco. I personaggi sono rappresentati da miniature meravigliose, e lo stesso vale per i vostri avversari. È il titolo perfetto per introdurre i più giovani al fantastico mondo dei giochi da tavolo, ma non pensiate che non possa essere giocato solo da adulti! Il grado di sfida è sufficientemente elevato, e le meccaniche sono ben congegnate. Il prezzo è tra i più bassi di sempre.

Dixit Odyssey Dixit è un altro di quei giochi che è riuscito a diffondersi a macchia d'olio nonostante la pressione dei titoli più mainstream. Dixit Odyssey è uno spin-off nato più tardi, pensato sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Dixit, sia per chi lo conosce bene e vuole nuove sfide e nuove modalità di gioco. Questa versione include tante nuove carte, abbastanza da permettervi di giocare fino a 12 persone contemporaneamente, e ci sono anche nuove regole che vi permettono di giocare in squadre, con modalità inedite per usare le carte a disposizione. Alternativamente potete valutare anche Dixit Stella, sempre in offerta per la Festa di Primavera di Amazon.

Disney Villainous Non è al prezzo più basso di sempre, ma si parla di una differenza di appena 2 euro (e di uno sconto che fu proposto più di 3 anni fa). Disney Villainous è una serie di giochi da tavolo di casa Ravensburger che, a differenza della stragrande maggioranza dei titoli, ci mette nei panni dei cattivi! Sì, Disney può contare su alcuni dei cattivoni più carismatici di sempre, e assumerne il ruolo per competere con altri cattivi e dominare la scena è già sufficiente per convincere anche i più scettici. Ci sono ovviamente un bel po' di rimandi alle pellicole più celebri di casa Disney, e nel caso le meccaniche di gioco intrigassero voi e il vostro gruppo di amici, avrete a disposizione così tante espansioni e spin-off da giocarci per anni!

I giochi da tavolo cooperativi

Gli investigativi

I giochi di carte

I nuovi grandi classici...

... e i vecchi grandi classici!