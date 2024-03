Il monitor è letteralmente il componente di un computer che guardiamo di più, e pertanto non va trascurato. Le offerte che abbiamo selezionato sono un ottimo modo per vederci meglio, spendendo il giusto.

Se pensate di approfittare delle offerte di Primavera Amazon per farvi un bel monitor, siete nel posto giusto. In questo articolo abbiamo raccolto quelli che sono gli schermi migliori, al miglior prezzo; e i vostri occhi ringrazieranno.

TOP 3

Prima di lasciarvi agli elenchi separati per monitor lavorativi e monitor gaming in offerta, vogliamo proporvi quelli che secondo noi sono i 3 migliori in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. Quelli insomma che saranno le star di queste offerte di primavera Amazon. Samsung S27C312 Partiamo con un monitor generico, ma ben fatto. Un 27 pollici full HD IPS, quindi con ottimi angoli di visione, 75Hz di refresh, un po' superiori ai canoni 60Hz, e funzionalità flicker free e di salvaguardia della vista, per poterlo usare a lungo in modo confortevole. Se usate il PC principalmente per lavorare e guardare qualcosa in streaming ogni tanto, è il monitor che fa per voi.

Passiamo poi al lato gaming, con uno schermo della celebre serie Samsung Odyssey. Si tratta di un 24 pollici full HD con pannello VA e 165 Hz di refresh rate, oltre a un tempo di risposta di 1 ms. Anche lui è riposante per gli occhi, ma è decisamente più inclinato sul versante ludico rispetto al precedente modello, quindi la scelta non è tanto in base al prezzo, abbastanza paragonabile, quanto all'utilizzo principale che andrete a farne. Siamo in ogni caso sulla fascia bassa del mercato, ma senza rinunciare alla qualità.

Chiudiamo infine con il fiore all'occhiello di questa top 3. Il prezzo si alza, ma c'è una ragione. Si tratta di un 27 pollici IPS 4K HDR a 144 Hz, con in più tempo di risposta di 1ms e compatibilità G-Sync. Da notare anche l'ingresso HDMI 2.1 con VRR, oltre alla Display Port 1.4. In pratica è un monitor adatto a tutto: dal lavoro, anche con grafica di precisione, alla multimedialità, al gaming. Ideale non solo per PC, ma anche per console, e con una dimensione che è la giusta via di mezzo in termini di grandezza / ingombro.

Monitor per lavorare

Monitor Gaming