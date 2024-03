Mouse e tastiere per lavorare, giocare, per uso professionale o semplicemente per l'uso quotidiano: ecco a voi la selezione speciale di offerte effettuata a mano da noi.

Non solo mouse e tastiere da gaming, ma anche una bella manciata di modelli per la produttività emergono nelle migliori offerte di Primavera Amazon, che mettono sul piatto un bel po' di sconti sulle periferiche Logitech, Corsair e non solo. Nel caso invece voleste dare un'occhiata ai migliori ribassi in senso assoluto, date pure un'occhiata alla nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto, poi, potete raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Indice

TOP 3

Anker Mouse Verticale Wireless

È uno dei mouse verticali più venduti su Amazon, nonché uno che ciclicamente consigliamo senza problemi a chi volesse provare l'ebrezza della particolare presa ergonomica. Parliamo del modello di Anker, disponibile ad un prezzo ancora più basso della cifra già economica alla quale è venduto. Il design del mouse verticale incentiva una sana posizione del polso, detta volgarmente a "stretta di mano", tramite cui potrete assumere una postura più confortevole e di minore sforzo, riducendo così la torsione dell'avambraccio e il dolore articolare. La risoluzione ottica della proposta Anker si spinge fino a 1600 DPI, vanta due pulsanti aggiuntivi per scorrere le pagine web ed è senza fili, grazie al ricevitore incluso nella scatola.

Corsair Katar Elite Wireless

Corsair Katar Elite Wireless è un gran bel mouse gaming per destrorsi, uno dei migliori in sconto per questi sconti primaverili: sposa un design simmetrico, ma i tasti programmabili sono presenti solo sul fianco sinistro. Le forme estremamente compatte lo rendono perfetto per chi ha le mani medio/piccole e per chi non riesce ad abituarsi alle curve classiche dei mouse che prevedono dorsi molto accentuati.

Corsair K55 RGB PRO XT

Tra le tastiere in offerta vi consigliamo questo modello a membrana con tasti silenziosi e comodi, ottimo sia per il gaming, sia per la produttività. L'anti-ghosting con rollover selettivo dei tasti assicura la registrazione di ogni input anche nelle azioni più frenetiche dei giochi FPS e MOBA, mentre il feedback tattile offre un'esperienza di digitazione molto piacevole, nel caso dobbiate usarla per lavorare. Ci sono tasti extra, un'illuminazione RGB brillante e addirittura un poggia polso.

Migliori Mouse e Tastiere Produttività

Migliori Mouse Gaming

Migliori Tastiere Gaming