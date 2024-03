Cerchi un notebook in offerta? Sei nell'articolo giusto! Qui sotto trovi raccolti quelli che, secondo la redazione di SmartWorld, sono i portatili più interessanti fra le tante offerte di Primavera Amazon. Ricordati anche di dare un'occhiata alla nostra selezione delle TOP 10 offerte in generale, dove troverai solo il meglio del meglio dell'elettronica di consumo. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirti di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo puoi attivare le notifiche per non perdere nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto puoi invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Indice

TOP 3

La nostra rassegna inizia con 3 notebook particolarmente meritevoli, tutti molto diversi l'uno dall'altro, in modo proprio da venire incontro a esigenze diverse. A seguire trovi poi delle selezioni più ampie, divise per fascia di prezzo, in modo da avere anche tante alternative. HP 15s Partiamo con il modello più bilanciato della nostra top 3. Un HP tuttofare, con un occhio di riguardo all'autonomia, ma senza trascurare prestazioni e spazio di archiviazione. Il prezzo è il migliore di sempre, e sebbene il design non sia particolarmente ispirato, avrai tra le mani un portatile in grado di accontentare tutta la famiglia e di sostituire tranquillamente anche un desktop.

MSI Thin GF63 Saliamo un po' di prezzo con un notebook gaming di MSI, che ha sempre qualche proposta interessante. Qui per esempio abbiamo un processore di fascia alta, un buon display a 144Hz e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di memoria: non è certo la più potente che ci sia, ma a questo prezzo e considerando il resto dell'hardware è senz'altro un buon modo per iniziare a giocare al giusto prezzo.

Lenovo IdeaPad 3 Chiudiamo infine segnalandoti anche un portatile molto economico, che però non ti lascerà a piedi. Ampio schermo e la potenza che occorre per navigare, guardare film, modificare documenti e in generale compiere le operazioni più comuni, senza paura di finire rapidamente lo spazio di archiviazione. Lenovo IdeaPad 3 in questa configurazione, e con questo sconto, è senz'altro un'ottima offerta per chi voglia risparmiare ma senza rinunciare troppo alla qualità.

Notebook fino a 500 euro

Notebook fino a 1.000 euro

Notebook oltre i 1.000 euro