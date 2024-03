La nostra selezione delle Scope Elettriche che davvero conviene acquistare, in base al rapporto qualità / prezzo e anche in base alle esigenze di utilizzo. Tutte le nostre liste sono realizzate a mano e curate dai tech master di SmartWorld.it.

Dal 20 al 25 marzo Amazon festeggia l'arrivo della nuova stagione (e la Pasqua) con la Festa delle Offerte di Primavera 2024, 5 giorni di promozioni e sconti su migliaia e migliaia di prodotti. In questo articolo ci concentreremo unicamente sulle Scope Elettriche, gli aspirapolvere senza filo che piano piano hanno soppiantato quelli a traino diventando con il tempo anche più potenti e più efficienti. Sul mercato si sono affacciati tantissimi marchi, e a fianco di quelli più classici ce ne sono tanti altri che propongono modelli altrettanto affidabili, ricchi di accessori e spesso a prezzi particolarmente vantaggiosi. In questa raccolta vi proponiamo come prima cosa 3 modelli imperdibili seguiti da tanti altri divisi per categoria. Ci sono anche le lavapavimenti, che combinano in parte il vantaggio dell'aspirazione con il lavaggio del pavimento. Nel caso foste in dubbio su quale scegliere fra i due, ne abbiamo parlato nel dettaglio qui. Se poi siete alla ricerca di altri prodotti, al seguente link trovate tutte le migliori offerte di Primavera Amazon, e vi segnaliamo anche la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata, con le 10 migliori offerte in assoluto appartenenti alle categorie più disparate. Per conoscere invece tutte le offerte lampo e le promozioni in tempo reale, non possiamo che suggerirvi di seguirci sul nostro canale Telegram, dove volendo potete attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei migliori sconti. Tramite il pulsante qui sotto potete invece raggiungere la pagina dedicata su Amazon a tutte le promozioni attive. TUTTE LE OFFERTE DI PRIMAVERA

Indice

TOP 3

Qui vi suggeriamo 3 scope elettrice in offerta per la Festa di Primavera Amazon da non perdere assolutamente! A seguire trovate poi altre liste specifiche da cui pescare modelli diversi comunque meritevoli della vostra attenzione.

Tineco PURE ONE Station Al prezzo più basso di sempre: la variante della già ottima Tineco PURE ONE Station Pet di cui vi parlammo a ottobre, è identica in tutto e per tutto. Gli manca solo il Wi-Fi, e il colore viola della variante Pet lascia spazio a una più classica colorazione bianca. Il modello in questione offre una stazione di svuotamento che funge anche da base di ricarica, uno dei motori più leggeri della sua categoria (appena 1,2 kg), un'ottima spazzola anti-groviglio con luce LED frontale e la mini-spazzola motorizzata, ottima per pulire divani, tappeti e letti. Ah, la stazione di svuotamento ospita fino a 2 mesi di sporco, e quando è piena la svuotate nel cestino senza dover dipendere da sacchetti e simili.

LG CordZero A9K-PRO1G LG a listino ha diverse scope elettriche di alta qualità. Questa ve la portate a casa a 349€, e offre una buona potenza di aspirazione, tubo telescopico a 4 livelli per adattarsi sia alla vostra altezza sia agli eventuali punti più lontani da raggiungere, doppia batteria ricaricabile e 7 accessori. La spazzola principale è anti groviglio, e oltre a quella avete una mini-spazzola per tessuti, l'accessorio per spolverare e quello per fessure, e c'è anche una spazzola a rullo borbido. E non c'è bisogno di fissaggio a muro: potete costruire la vostra base di ricarica che permette alla scopa di stare in piedi mentre ricaricate la batteria!

Rowenta Xforce Flex 9.60 AQUA Se il vostro budget ammonta a 200€ avete trovato il modello che fa per voi: di marca, con tanti accessori e anche in grado di lavare il pavimento! Xforce Flex 9.60 di Rowenta è un modello più avanzato di quanto il prezzo lasci presagire. Ha una testina flessibile che permette di passare la scopa sotto tavoli e letti senza faticare, e c'è anche l'accessorio mocio per lavare il pavimento con facilità. La testina aspirapolvere principale ha luce LED frontale, e il dispositivo integra anche un sensore per il rilevamento dello sporco che permette la regolazione automatica della potenza di aspirazione. A questa cifra è difficile chiedere di meglio.

Le scope elettriche super economiche

I modelli al top

Quelle che lavano il pavimento